बरनाला में कल होगी राहुल गांधी की रैली, पंजाब के लिए कांग्रेस का चुनावी काउंटडाउन शुरू

कांग्रेस 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए अपना अभियान 28 फरवरी को बरनाला से शुरू करेगी. ‘किसान–मजदूर रैली' में राहुल गांधी संबोधित करेंगे. कार्यक्रम का निर्धारित समय 11:00 AM है. पार्टी ने मालवा बेल्ट के महत्वपूर्ण केंद्र बरनाला को चुनकर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है. यह इलाका आमतौर पर आप का पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र माना जाता है और किसान–मजदूर आंदोलनों का प्रमुख केंद्र भी रहा है.

रैली की समाप्ति और India–US Trade Deal के विरोध के परिप्रेक्ष्य में आयोजित की जा रही है. वहीं, बीजेपी भी 14 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह की मेगा रैली से पंजाब में अपना चुनाव अभियान शुरू करने जा रही है.

संगठनात्मक तैयारियां

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PPCC) ने आगामी रैली के लिए कांग्रेस नेता हरदयाल सिंह कंबोज को बरनाला जिले का प्रभारी नियुक्त किया है. पीपीसीसी महासचिव संदीप सिंह संधू द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कंबोज को बरनाला जिला कांग्रेस कमेटी की तत्काल बैठक बुलाने के निर्देश दिए गए थे, ताकि ब्लॉक अध्यक्ष, जिला प्रमुख, संभावित विधानसभा उम्मीदवार और अन्य प्रमुख नेता रैली की तैयारियों की समीक्षा करें और अधिकतम कार्यकर्ता भागीदारी सुनिश्चित की जा सके.

कंबोज का बयान

अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए हरदयाल सिंह कंबोज ने कहा कि 28 फ़रवरी, बरनाला रैली 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी बिगुल का काम करेगी. कंबोज के अनुसार, उन्हें पार्टी आलाकमान ने एक महत्वपूर्ण आयोजन की ज़िम्मेदारी सौंपी है; यह रैली पंजाब में आप सरकार के राजनीतिक पतन की शुरुआत का प्रतीक बनेगी. उन्होंने दावा किया कि पंजाब की जनता ने मौजूदा सरकार को बदलने का मन बना लिया है, और राहुल गांधी की प्रस्तावित रैली ऊर्जा और उत्साह का संचार करके 2027 से पहले राजनीतिक परिदृश्य में निर्णायक मोड़ साबित होगी.

कांग्रेस नेतृत्व की पूर्व सूचना

पार्टी नेता भूपेश बघेल ने 16 फरवरी को कहा था कि कांग्रेस पंजाब में एक रैली आयोजित करेगी और उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे.