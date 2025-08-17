विज्ञापन
विशेष लिंक

राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना, सम्राट बोले, 'चोर-चोर मौसेरा भाई' का मिलन हुआ

डिप्टी सीएम ने कहा, "राहुल गांधी की यात्रा पूर्ण रूप से घुसपैठियों को बचाने की साजिश है. ये यात्रा पूर्व रूप से नौटंकी है.

Read Time: 2 mins
Share
राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना, सम्राट बोले, 'चोर-चोर मौसेरा भाई' का मिलन हुआ
  • राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा आज से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन रैली के साथ समाप्त होगी
  • बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी की यात्रा को घुसपैठियों के बचाव की साजिश करार दिया है
  • डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक दिखा रही है जबकि असली जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

बिहार में आज से राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई है. ये सियासी यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव के करीब दो माह पहले 16 दिनों तक चलेगी और 1 सितंबर को पटना में महागठबंधन की महारैली के साथ खत्म होगी. इसी यात्रा पर बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा है, "आज बिहार में एक यात्रा शुरू हुई है.चिंता की बात ये है कि चोर-चोर मौसेरा भाई का मिलन हुआ है. एक ने देश को लूटा और दूसरे ने बिहार को लूटा है."

'इस यात्रा से घुसपैठियों का हो रहा बचाव'

डिप्टी सीएम ने कहा, "राहुल गांधी की यात्रा पूर्ण रूप से घुसपैठियों को बचाने की साजिश है. ये यात्रा पूर्व रूप से नौटंकी है. कांग्रेस राहुल गांधी को जन नायक दिखा रही है, पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर हैं. कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में सामाजिक न्याय लालू जी लाए, लेकिन लालू यादव तो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं."

'कांग्रेस ने अपनी मनपसंद का बनाया इलेक्शन कमीश्नर'

सम्राट चौधरी ने बिहार में हो रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर उठ रहे सवाल पर कहा, वो लोग कहते हैं कि SIR के जरिए वोटो की चोरी हो रही है. इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि बिहार में सब ठीक चल रहा है. आज एसआईआर के ज़रिए नई वोटर लिस्ट बन रही है. इन लोगों का चुनाव आयोग और संविधान पर भी भरोसा नहीं है. कांग्रेस पार्टी पूर्व में अपने पसंद के व्यक्ति को इलेक्शन कमीश्नर बनाते थे. राहुल गांधी और लालू यादव का परिवार चाहता है कि वो लोग सत्ता पर बैठे रहें.

चुनाव आयोग ने वोट चोरी आरोपों को बताया निराधार

इससे पहले रविवारको चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के आरोपों को निराधार बताया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है, ऐसे में चुनाव आयोग आज सबको स्पष्ट करना चाहता है कि, हम निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला और युवा समेत सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे"

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Gandhi Bihar Visit, Bihar Politics, Samrat Chaudhary Press Conference, Lalu Prasad Yadav Criticism, Rahul Tejaswi Visit
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com