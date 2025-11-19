प्रशांत किशोर का बड़ा दावा- हर सीट के लिए 100 करोड़ दे दीजिए, जीतकर दिखा दूंगा

2025 का बिहार विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी के लिए पहली बड़ी चुनावी परीक्षा थी. चुनाव से पहले उन्होंने एनडीटीवी के कार्यक्रम के दौरान खुद यह कहा था कि उनकी पार्टी 'या तो अर्श पर होगी या फिर फर्श पर. जब 14 नवंबर को नतीजा आया तो उनकी जनसुराज पार्टी को एक भी जीत हासिल नहीं हुई. चुनाव के बाद एनडीटीवी के साथ अपनी बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने दावा किया कि अगर उन्हें हर सीट के लिए 100 करोड़ रुपये दिए गए तो वो चुनाव जीत कर दिखा देंगे.

प्रशांत किशोर बोले, "आप मुझे हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये दीजिए और सारी सहानुभूति और रणनीति आपकी धरी रह जाएगी मैं जीतकर दिखाऊंगा."

प्रशांत किशोर का वोट खरीदने का आरोप

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वोटिंग से दो दिन पहले 2500 करोड़ रुपये खर्च किए गए. उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 125 करोड़ रुपये खर्च किए गए. वो पहली बार 70-80 करोड़ रुपये देकर वोट खरीद रहे हैं.

नीतीश के स्वास्थ्य पर अब भी हमलावर

प्रशांत किशोर से जब ये पूछा गया कि आपकी तो एक भी सीट नहीं आईं तो उन्होंने कहा, "2014 में नीतीश कुमार को लोकसभा में केवल दो सीटें आई थीं, तब नीतीश कुमार मेरे पास आए थे, मुझसे मदद लेने के लिए मेरे पास आए थे. पर अब जो जीता वही सिकंदर है, नीतीश कुमार जीते हैं. पर ऐसा नहीं है कि इन्हीं को समझ है."

एक बार फिर नीतीश कुमार के स्वस्थ नहीं होने की बात कही. उन्होंने कहा, "मैं अभी भी नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं. ऐसा कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है. आप सीएम हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं दिख रहे हैं. इसिलिए तो मैंने बोला है."

Photo Credit: ANI

"रुकने वाला नहीं, फिर आगे बढ़ूंगा"

प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें अगर पता होता कि वो हार रहे हैं तो अपने जीवन का सबकुछ, अपना धन, अपना समय, अपनी बुद्धि और अपनी ताकत दांव पर क्यों लगाते.

वे बोले, "एक विधायक बनना होता तो मैं एक एमएलएल या एमपी बन जाता. मुझे अहसास होता तो मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लेता? इस पूरे प्रयास के दौरान कभी खुद सर्वे नहीं कराया. मैं इसको ब्लाइंड ही रखा. लेकिन मेरी अपनी उम्मीद थी कि 12-15 फीसद वोट आ जाएंगे, लेकिन केवल 3 प्रतिशत ही वोट आया. हम इसको ठीक करेंगे. गांधी आश्रम में मौन उपवास रखूंगा और गांधी से प्रेरणा लूंगा और आगे बढ़ूंगा. मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं फिर से आगे बढ़ूंगा."

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुआ. 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़कर, उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई.

