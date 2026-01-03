विज्ञापन
विशेष लिंक

वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर अमेरिका का जोरदार हमला, फाइटर प्लेन से गिराए कई बम

वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर अमेरिका का जोरदार हमला, फाइटर प्लेन से गिराए कई बम. मीडिया रिपोर्ट्स कहा गया है कि कम से कम 7 जगहों पर हमले किए गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर अमेरिका का जोरदार हमला, फाइटर प्लेन से गिराए कई बम
वेनेजुअला पर अमेरिका का हमला
  • अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है, कम से कम 7 जगहों पर अटैक हुआ है
  • पिछले कई दिनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला को चेतावनी दे रहे थे
  • बताया जा रहा है कि अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों ने कराकस में हमला किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
काराकस:

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कुछ दिनों बाद ही वेनेजुएला की राजधानी में कराकस में अमेरिकी सेना ने जोरदार हमला कर दिया है. काराकस में कम से कम 7 धमाके की आवाज सुनाई दी है. कई विमानों को कम ऊंचाई पर उड़ते देखा गया है. जैसे ही विस्फोट हुआ लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. 

गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की तेल कंपनियों पर नई पाबंदी लगाई है. अमेरिका के वित्त विभाग ने वेनेजुएला की तेल इंडस्ट्री से जुड़ी चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है. इसके साथ ही इन चारों कंपनियों से जुड़े तेल टैंकरों को बढ़ते बैन की लिस्ट में जोड़ा. अमेरिकी मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बनाने के लिए यह कदम उठाया है. अमेरिकी वित्त विभाग के दफ्तर ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बैन एरीज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एलटीडी, कॉर्नियोला लिमिटेड, क्रेप मर्टल कंपनी एलटीडी और विंकी इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ-साथ उनसे जुड़े जहाजों डेला, वैलिएंट, नॉर्ड स्टार और रोजालिंड पर लगाया गया है.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को पुष्टि की थी कि यूएस ने वेनेजुएला में एक डॉक पर हमला किया. ट्रंप ने कहा कि इसका इस्तेमाल नावों पर ड्रग्स लोड करने के लिए किया जाता था और यह वेनेजुएला के खिलाफ पहला जमीनी हमला था. यह वेनेजुएला के सबसे बड़े एक्सपोर्ट और उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका था. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे पहले वेनेजुएला सरकार को आतंकवादी संगठन करार दिया था.

अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक का बड़े स्तर पर व्यापार किया था. दूसरी ओर, अमेरिका ने इस इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है. बता दें, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों और साथियों पर भी बैन लगाया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Venezuela President, Venezuela President Nicolas Maduro, Donald Trump
Get App for Better Experience
Install Now