क्या शराबबंदी वाली घोषणा से हार गए.. प्रशांत किशोर ने दी BJP वाली दलील

जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में हार के बाद एनडीटीवी से खास बातचीत की है. उन्होंने हार की वजहों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

नई दिल्ली:

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने अपनी बात एनडीटीवी के सामने रखी है. हार की वजहों पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने 10 हजार रुपये की मदद जैसे कई कारण गिनाए हैं. प्रशांत किशोर ने कहा, शराबबंदी हटाने को लेकर जो बात उन्होंने कही है, उसे वो पीछे नहीं हटेंगे. मतदाताओं को उसके बारे में समझाया जाएगा. लेकिन हम शराब माफिया, बालू माफिया या अपराधी को टिकट नहीं देंगे. किशोर ने कहा, मुझे तो केवल 3 प्रतिशत वोट मिला है. जनसुराज को जनता का संदेश है कि कि अभी नेट प्रैक्टिस कीजिए. हम तो अभी रेस में नहीं हैं. जब आपको 3-4 प्रतिशत वोट आता है तो आप जमीन से शुरू करते हैं. हम शराबबंदी वाले घोषणा से नहीं हारे हैं. दो कैंडिडेट की ही जमानत बची है.

प्रशांत किशोर ने कहा,  मायावती के तो 5 उम्मीदवारों की जमानत बची है. पीके की बात बिहार की जनता को केवल सुनने में अच्छा लगा. लेकिन जो 40 साल में यहां व्यवस्था बनी हुई है, उसको केवल एक ही बार में नहीं बदल जा सकता है. हम इस व्यवस्था को को बदलेंगे. कभी बीजेपी के भी दो सांसद जीते थे. लेकिन बड़े प्रयास में बुरी हार हो सकती है. प्रशांत किशोर ने कहा, क्या बिहार में जनसुराज को लोग गाली दे रहे हैं. क्या वोट नहीं मिलना गुनाह है. हमारी कोशिश में कमी हो सकती है, लेकिन हमने समाज में जातियों का जहर फैलाना का गुनाह नहीं किया है. पैसा देकर वोट खरीदने का गुनाह नहीं किया. हमने अपनी ओर से प्रयास किया फिर से और बेहतर प्रयास करेंगे.

राजनीति से वापस नहीं लौटेंगे

बिहार चुनाव में हार के बाद दोबारा चुनाव रणनीतिकार के करियर में लौटने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि वो वापस नहीं लौटने वाले हैं. बिहार में अभी वो अपने किसी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं. लिहाजा तमिलनाडु में विजय हो या किसी अन्य के लिए अभी और किसी के साथ काम नहीं करेंगे. मैं एक दिन भी छुट्टी नहीं लूंगा. 20 नवंबर को गांधी आश्रम से मौन उपवास कर आगे की शुरुआत करूंगा.

बिहार सुधारने की जिद है, इससे समझौता नहीं

प्रशांत किशोर ने कहा, पीछे हटने का सवाल नहीं है. बिहार में मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे भी प्रयास करेंगे. बिहार को जीते बगैर पीछे नहीं हटेंगे. फिर चाहे 5 साल लगें या 10 साल लगें. उन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान के सात जगहों पर चुनाव लड़ने के साथ सभी जगह हार जाने का उदाहरण भी दिया. प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार को लेकर उनकी बुनियादी सोच में बदलाव नहीं है. 

प्रशांत किशोर ने कहा, अभिमन्यु को महाभारत में चक्रव्यूह में घेरकर मार दिया गया. लेकिन आखिरकार जीत सत्य की हुई. हम भी यही मानते हैं कि हम सही राह पर हैं और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे. 

