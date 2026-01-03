विज्ञापन
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, भीड़ ने पीटने के बाद किया था आग के हवाले

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं अब और अधिक खतरनाक हो गई है. बीते कुछ भीड़ ने हिंदू कारोबारी खोकोन दास पर हमला किया था. आज खोकोन दास की इलाज के दौरान मौत हो गई.

घायल खोकोन दास का हॉस्पिटल में चल रहा इलाज.

Attck on Hindu in Bangladesh: बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर छाया संकट थमता नजर नहीं आ रहा है. बांग्लादेश में इस्लामिक भीड़ के हत्थे चढ़े एक और हिंदू की शुक्रवार को मौत हो गई. मृतक का नाम खोकोन दास है. खोकोन बांग्लादेश में कारोबार करते थे. कुछ दिनों पहले भीड़ ने खोकोन पर हमला किया था. बुरी तरह से मारने-पीटने के बाद खोकोन को आग के हवाले कर दिया गया था. जिसके बाद खोकोन का इलाज चल रहा था. शुक्रवार को खोकोन की मौत हो गई. खोकोन दास की मौत की जानकारी उनके परिवार ने दी है. 

बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में भीड़ के शिकार होकर मरने वाले हिंदुओं की यह चौथी घटना है. इससे पहले दीपू दास, अमृत मंडल, बजेंद्र विस्वास नामक हिंदुओं की हत्या हुई है.

गांव में दवा और मोबाइल बैकिंग का कारोबार करते थे खोकोन

खोकोन दास ढाका से 150 किलोमीटर दूर अपने गांव में दवा और मोबाइल बैंकिंग का कारोबार करते थे. बुधवार को दुकान बंद करने के बाद घर लौटते समय उन पर हमला हुआ था. भीड़ ने पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया था. जिसके बाद खोकोन आग बुझाने के लिए किसी तरह एक तालाब में भी कूदे थे.

भीड़ ने पीटने के बाद किया था आग के हवाले

तालाब में कुदने के बाद भी खोकोन बुरी तरह जल गए थे. साथ ही उनके शरीर पर गहरे जख्म भी थे. स्थानीय लोग उन्हें पहले पास के एक अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ढाका के एक बड़े अस्पताल में भेजने का फैसला किया था. जहां उनका इलाज चल रहा था. लेकिन आज खोकोन दास की मौत हो गई. 

15 दिनों में 4 हिंदुओं को बनाया निशाना

बांग्लादेश में बीते 15 दिनों में 4 हिंदुओं को निशाना बनाया गया है. 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी. 24 दिसंबर को अमृत मंडल की मॉब लिचिंग करके हत्या कर दी गई. कुछ दिन पहले बजेंद्र विस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अब खोकोन दास की भी मौत हो गई. 

