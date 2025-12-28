विज्ञापन
MP News: भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में एक सनकी आशिक ने रेस्टोरेंट में एक्स गर्लफ्रेंड को बंधक बनाकर फायरिंग कर दी. गोली युवती के कंधे में लगी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार जब्त कर लिया है.

भोपाल में सनकी आशिक का खौफनाक कांड: रेस्टोरेंट में एक्स गर्लफ्रेंड को बनाया बंधक, फिर चला दी गोली
भोपाल के रेस्‍टारेंट में फायर‍िंग का आरोपी जय दुबे.

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नए साल 2026 के जश्न की तैयारियों के बीच एक सनकी आशिक ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर शहर में दहशत फैला दी. रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ बैठी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखकर युवक आपा खो बैठा और हथियार के दम पर युवती को बंधक बना लिया. इसके बाद आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसमें युवती के कंधे में गोली लग गई. घायल युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

यह दिल दहला देने वाली घटना भोपाल के छोला पुलिस थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट की है. जानकारी के अनुसार युवती अपने कुछ दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आई थी. इसी दौरान वहां उसका कथित एक्स प्रेमी जय दुबे भी पहुंच गया. युवती को देखकर जय दुबे भड़क उठा और अचानक हथियार निकालकर उसे धमकाने लगा. आरोपी ने युवती को जबरन बंधक बना लिया और रेस्टोरेंट के ओपन एरिया में ले गया. 

आरोपी के हाथ में बंदूक देखकर रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. अफरा-तफरी के माहौल में कुछ लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे, जबकि किसी ने तत्काल छोला थाना पुलिस को घटना की सूचना दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

पुलिस को आता देख आरोपी ने युवती को तो छोड़ दिया, लेकिन गुस्से में आकर उसने बंदूक से फायर कर दिया. गोली युवती के कंधे को छूती हुई निकल गई और पास की दीवार में जा धंसी. इस दौरान युवती बाल-बाल बच गई, लेकिन कंधे में चोट लगने से वह घायल हो गई.

फायरिंग के बाद आरोपी जय दुबे मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे दबोच लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई बंदूक भी जब्त कर ली है. घायल युवती को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस के मुताबिक युवती के पर्चा बयान लिए जा रहे हैं. उसके बयान दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं आरोपी युवक से भी गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से जांच रही है और रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों के बयान भी जुटाए जा रहे हैं. 

