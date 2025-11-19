जब तक जंगलराज का मुद्दा रहेगा, RJD का कमबैक संभव नहीं है- प्रशांत किशोर

Prashant Kishor Interview: बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने NDTV से खास बातचीत की है. वॉक द टॉक में एनडीटीवी के एटिडर-इन-चीफ राहुल कंवल के साथ एक विशेष बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि वह नतीजों के जारी होने के बाद ठीक से सो नहीं पाए. जीरो सीट के साथ बेहद खराब प्रदर्शन करने के बावजूद उन्होंने कहा कि वह बिहार के राजनीतिक क्षेत्र में अपने प्रयास जारी रखेंगे. इस बातचीत में प्रशांत किशोर ने एनडीए की प्रचंड जीत के साथ-साथ RJD के निराशाजनक प्रदर्शन पर भी बात की. उन्होंने साफ कहा कि जब तक जंगलराज का मुद्दा रहेगा, RJD का कमबैक संभव नहीं है.

राहुल कंवल ने प्रशांत किशोर से सवाल किया कि तेजस्वी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे थे. आखिर RJD का हश्र ऐसा क्यों हुआ. इसपर प्रशांत किशोर ने कहा, "मैंने पहले ही उसी इंटरव्यू में कहा था कि RJD को 25-35 ही सीट आ सकती हैं. वजह है कि RJD का कोर स्ट्रेंथ MY का उतना ही है. उन्हें इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता है. पिछली बार उनको 75 सीटें आ गई थीं, लेकिन चिराग पासवान के कारण ऐसा हुआ था. आप पिछले कई चुनावों को देख सकते हैं. 2015 में वो अलग गठबंधन में लड़ रहे थे और 2020 में चिराग पासवान का फैक्टर था. अगर दोनों को छोड़ दें तो RJD 2010 के बाद से 25 से 35 सीट के रेंज में ही सिमटी हुई है. आप चाहे लोकसभा का चुनाव ले लीजिए या फिर विधानसभा का."

लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहे आंतरिक कलह के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह उनकी फैमिली का मामला है, तेजप्रताप का मामला काफी दिनों से चल रहा है, उनकी फैमिली के मामले में मैं कुछ नहीं बोलूंगा.

प्रशांत किशोर से बड़ा सवाल यह किया गया कि क्या RJD आगे कमबैक कर सकती है. इस सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "जब तक RJD का जंगलराज वाला डर बना रहेगा, उसके पॉलिटिकल कैरेक्टर से जंगलराज चिपका रहेगा, यह बहुत मुश्किल है. बिहार में चुनाव आते-आते लोग कहते हैं कुछ भी कितनी भी खराब सरकार है, जंगलराज नहीं आना चाहिए."

बता दें कि RJD के नेतृत्व वाले पूरे विपक्ष को इस बार भारी पराजय का सामना करना पड़ा है, जबकि NDA ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीट जीतकर सत्ता में वापसी की है. विधानसभा चुनाव में RJD 143 सीट पर मैदान में थी लेकिन 25 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई.

