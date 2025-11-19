विज्ञापन
बिहार चुनाव में हम जीते नहीं, लेकिन हमने राजनीतिक विमर्श बदला... रिजल्ट के बाद PK का पहला इंटरव्यू

प्रशांत किशोर ने कहा, 'जब नतीजे आ रहे थे. बीजेपी-जेडीयू 200 पार जा रहे थे तो ये मेरे लिए बड़ा झटका था.' प्रशांत किशोर ने कहा कि जब से रिजल्ट आया है मैं सो नहीं पाया हूं. जिस चीज के लिए ईमानदारी से कोशिश करते हैं और रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं आता है तो आपको निराशा होती है.'

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद NDTV पर प्रशांत किशोर Exclusive
Photo- NDTV
  • प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों ने लालू यादव के डर बीजेपी-जेडीयू को वोट दिया है.
  • चुनाव परिणाम आने के बाद प्रशांत किशोर को निराशा हुई और उन्होंने कहा कि वे परिणाम देखकर सो भी नहीं पाए
  • उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार ने हर विधानसभा में वोट खरीदने के लिए करोड़ों रुपये सीधे जनता को वितरित किए.
बिहार चुनाव के नतीजों के बाद जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने NDTV से खास बातचीत की है. प्रशांत किशोर ने कहा, हम परिवर्तन का सपना लेकर आए थे. हम सत्ता परिवर्तन भी नहीं कर पाए. प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों ने लालू यादव के डर से बीजेपी और नीतीश को वोट दिया है. इसके अलावा मुसलमानों को बीजेपी से डर है, इसलिए वो लालू यादव को वोट देते हैं. NDTV से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में हम चुनाव भले ही न जीते हों, लेकिन हमने राजनीतिक विमर्श में बदलाव जरूर किया है. 

रिजल्ट के बाद सो नहीं पाया हूं- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा, 'जब नतीजे आ रहे थे. बीजेपी-जेडीयू 200 पार जा रहे थे तो ये मेरे लिए बड़ा झटका था. प्रशांत किशोर ने कहा कि जब से रिजल्ट आया है मैं सो नहीं पाया हूं. जिस चीज के लिए ईमानदारी से कोशिश करते हैं और रिजल्ट आशा के अनुरूप नहीं आता है तो आपको निराशा होती है. असर पड़ा है, लेकिन निराशा से थक कर हारकर बैठने वाले लोग नहीं है.

यह भी पढ़ें- जबसे बिहार चुनाव का रिजल्ट आया मैं सो नहीं पाया... NDTV से बोले प्रशांत किशोर

'नीतीश सरकार ने वोट खरीदा है'

अपने पुराने वादे को दोहराते हुए प्रशांत किशोर ने कहा- जेडीयू 25 से ज्यादा सीटें लाने की हालत में नहीं थी. प्रशांत किशोर ने कहा, 'चुनाव को ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि पहली बार बिहार में हर विधानसभा में करीब 100-125 करोड़ रुपये सीधा पब्लिक को दिया है और उसमें 60-65 हजार लोगों को सीधा 10 हजार रुपये दिया है. सरकार ने वोट खरीदा है, लोग कह रहे हैं ये तो पहले से ही तय था. इसीलिए कल मैंने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने हर विधानसभा सीट में 60-62 हजार महिलाओँ को चुनाव के दौरान पैसा दिया है. बिहार में जो हुआ है वो अप्रत्याशित है, सरकार ने चुनाव के दिन तक पैसे दिए हैं.

प्रशांत किशोर ने कहा कि जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता भी लगाई गईं. उन्हें पैसे दिए गए. प्रवासी मजदूरों को 5 हजार रुपए कपड़े के नाम पर दिया गया. सरकार से कहना चाहता हूं कि डेढ़ करोड़ महिलाओं को 10 हजार दिया गया है, उन्हें 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए दिए जाएं. तभी यह साफ होगा कि यह किसी योजना के तहत दिए थे या वोट खरीदने के लिए दिए थे.

बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकी है.  

