IndiaU19 vs South Africa U19 1st Youth ODI; Vaibhav Suryavanshi: बेनोनी में पहले यूथ वनडे मैच में भारत के खिलाफ द.अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. कप्तान वैभव सूर्यवंशी के रूप में भारत को दूसरा झटका लग चुका है और जिस बात का डर था फैंस को वहीं देखने को मिला है. टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहला झटका आरोन वर्गीज के रूप में लगा और उसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी मात्र 11 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं.
भारत की कप्तानी 14 साल के बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर कप्तान आयुष म्हात्रे और वाइस-कैप्टन विहान मल्होत्रा कलाई की चोट के कारण बाहर हैं. यह सीरीज ICC U19 वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों के लिए ड्रेस रिहर्सल का काम करेगी. दूसरी ओर, साउथ अफ्रीका की कप्तानी मुहम्मद बुलबुलिया कर रहे हैं.
टीमें:
भारत U19 (प्लेइंग XI): आरोन वर्गीस, वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, मोहम्मद एनान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल
दक्षिण अफ्रीका U19 (प्लेइंग इलेवन): जोरिक वान शल्कविक, अदनान लागाडियन, मुहम्मद बुलबुलिया (कप्तान), जेसन राउल्स, अरमान मनैक, पॉल जेम्स, बैंडिले मबाथा, लेथाबो फाहलामोहलाका (विकेटकीपर), जे जे बैसन, बयांदा मजोला, एनटांडो सोनी
IND U19 vs SA U19 1st Youth ODI LIVE: वैभव सूर्यवंशी बल्ले से नहीं कर पाए कमाल
IND U19 vs SA U19 1st Youth ODI LIVE: वैभव सूर्यवंशी पर कप्तानी का दिखेगा दबाव?
वैभव सूर्यवंशी पहली बार अंडर19 भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं और ऐसे में उनकी बल्लेबाजी पर इसका कितना असर दीखता है ये देखने वाली बात होगी
India U19 vs South Africa U19 LIVE Score, Vaibhav Suryavanshi: टीम इंडिया की धीमी शुरुआत
वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में टीम इंडिया की शुरुआत अभी अच्छी नहीं हुई है और वैभव भी धीमी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं
India vs South Africa LIVE Score, U19 1st Youth ODI: टीम इंडिया को लगा पहला झटका
टीम इंडिया को लगा पहला झटका, बयंदा मजोला लौटे पवेलियन
India vs South Africa LIVE Score, U19 1st Youth ODI: 14 साल के वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं भारत की कप्तानी
