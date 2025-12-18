प्रभास की हीरोइन निधि अग्रवाल भीड़ में घिरीं! कार रोककर फैंस का हंगामा, इवेंट का वीडियो वायरल

हैदराबाद में अभिनेता प्रभास की आगामी फिल्म The Raja Saab के प्रमोशन के दौरान सोमवार को अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.. फिल्म में लीड अभिनेत्री की भूमिका निभा रहीं निधि अग्रवाल एक सॉन्ग लॉन्च इवेंट में शामिल हुई थीं.. लेकिन कार्यक्रम के बाद जब वह स्थल से बाहर निकल रही थीं, तो अचानक फैंस की भारी भीड़ ने उनकी कार को घेर लिया.. इस दौरान हालात इतने बिगड़ गए कि अभिनेत्री की गाड़ी न आगे बढ़ पा रही थी, न वह खुद बाहर आ पा रही थीं..

घटना का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, यह तेजी से वायरल हो गया.. फुटेज में दिख रहा है कि निधि अग्रवाल की कार को नियंत्रित भीड़ ने चारों तरफ से रोक दिया था और उन्हें आयोजकों ने तत्काल सुरक्षा कवच देते हुए वहां से बाहर निकाला.. अभिनेत्री साफ तौर पर घबराई हुई दिखाई दीं..

चश्मदीदों के अनुसार, भीड़ इतनी अधिक थी कि कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया.. वहां मौजूद सुरक्षा टीम को अभिनेत्री को सुरक्षित निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.. भीड़ ने लगातार सेल्फी और ऑटोग्राफ की मांग की, जिसके चलते हालात बद से बदतर होते चले गए..

The Raja Saab, निर्देशक मारुति द्वारा निर्देशित है और यह फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज़ होने जा रही है.. प्रभास और पैन-इंडिया कलाकारों से सजी यह फिल्म पहले से ही चर्चा में है.

