The Raja Saab box office collection day 1: धुरंधर का राज खत्म करेगी द राजा साब, पहले दिन 50 करोड़ पार की ओपनिंग

The Raja Saab box office collection In India & Worldwide day 1: 5 दिसंबर से बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर का राज चल रहा है. वहीं 35 दिनों बाद भी फिल्म खूब कमाई करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन अब लग रहा है कि धुरंधर का राज खत्म होने वाला है. दरअसल, बाहुबली और कल्कि 2898एडी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले प्रभास की अपकमिंग फिल्म द राजा साब 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हैरानी की बात यह है कि पहले दिन ही फिल्म ने भारत में 50 करोड़ पार और वर्ल्डवाइड 90 करोड़ की कमाई हासिल की है.

द राजा साब ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत और दुनियाभर में

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पेड प्रीव्यू को मिलाकर पहले दिन द राजा साब ने 54.15 करोड़ की ओपनिंग हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड 90 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया है. वहीं इंडिया ग्रॉस 64 करोड़ रहा है. ओवरसीज फिल्म ने 26 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया.

द राजा साब का भाषाओं का कलेक्शन

द राजा साब ने तेलुगू भाषा में अच्छा कलेक्शन हासिल किया है. तेलुगु फिल्मों की ऑक्यूपेंसी 57.16 प्रतिशत रही है. जबकि मॉर्निंग शो 50.92 प्रतिशत पर शुरू हुआ और दोपहर के शो 50.82 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी पर थे. लेकिन शाम को यह बढ़कर 57.70 प्रतिशत हो गया. वहीं रात के शो 69.20 प्रतिशत पर रहा. हालांकि तेलुगू के मुकाबले हिंदी फिल्मों का कलेक्शन थोड़ा कम देखने को मिला. कुल ऑक्यूपेंसी 15.63 प्रतिशत रही. मॉर्निंग शो 7.47 प्रतिशत पर कम थे, लेकिन रात के शो तक धीरे-धीरे आंकड़ा बढ़कर 21.34 प्रतिशत हो गया. तमिल फिल्मों की ऑक्यूपेंसी 22.61 प्रतिशत रही और रात के शो लगभग 28 प्रतिशत तक पहुंच गया.

धुरंधर ने द राजा साब के शोर में की इतनी कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 36वें दिन 3.5 करोड़ रहा. वहीं भारत में फिल्म की कमाई 793.75 करोड़ हो गई. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 1240 करोड़ तक रही है.

द राजा साब रिव्यू

बता दें, बॉक्स ऑफिस पर भले ही द राजा साब की अच्छी ओपनिंग देखने को मिली है. लेकिन सोशल मीडिया पर फिल्म का रिव्यू खास नहीं था. फिल्म को एक्स यूजर ने बकवास फिल्म बताया है, जिसके चलते द राजा साब को मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं.