PM मोदी ने इजरायल के बंधकों की रिहाई का किया स्वागत, ट्रंप के प्रयासों को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इजरायल के बंधकों की रिहाई का स्वागत किया है. साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के शांति प्रयासों को भी सराहा है. साथ ही पीएम मोदी ने इस रिहाई को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू के दृढ़ संकल्‍प का प्रतीक बताया है.

पीएम मोदी ने एक्‍स पर लिखा, "हम दो साल से ज्‍यादा समय तक बंधक बनाए रखने के बाद सभी बंधकों की रिहाई का स्वागत करते हैं. उनकी आजादी उनके परिवारों के साहस, राष्ट्रपति ट्रंप के अटूट शांति प्रयासों और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है. हम क्षेत्र में शांति लाने के राष्ट्रपति ट्रंप के ईमानदार प्रयासों का समर्थन करते हैं."

We welcome the release of all hostages after over two years of captivity. Their freedom stands as a tribute to the courage of their families, the unwavering peace efforts of President Trump and the strong resolve of Prime Minister Netanyahu. We support President Trump's sincere… — Narendra Modi (@narendramodi) October 13, 2025

बता दें कि 738 दिनों के बाद हमास की कैद से 20 इजरायली बंधक रिहा हो चुके हैं. इन बंधकों को 2 बैच में रिहा किया गया है. पहले बैच में 7 बंधक और दूसरे बैच में 13 बंधकों को छोड़ा गया. इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कुछ देर बाद रिहा बंधकों की तस्वीर शेयर की. रिहाई के बाद उन्‍हें सैनिकों से मिलते देखा गया.

हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई के बाद इजरायली संसद में नेतन्याहू ने कहा, "हमने इस युद्ध के लिए भारी कीमत चुकाई है, लेकिन दुश्मनों का पता चल गया होगा कि हम कितने शक्तिशाली और इरादों के पक्के हैं. उन्हें समझ आ गया हो कि 7 अक्तूबर को इजरायल पर हमला बहुत बड़ी भूल थी. उन्हें समझ आ गया हो गया कि इजरायल यही खड़ा है और रहेगा."