पीएम नरेंद्र मोदी ने अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंदाता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है. गौरतलब है कि अग्निवेश का कार्डिएक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अग्निवेश के अचानक हुए निधन से दुखी हूं. पीएम मोदी ने कहा कि अग्निवेश अग्रवाल का असामयिक निधन अत्यंत स्तब्ध और दुखद है. आपकी श्रद्धांजलि में आपके गहरे शोक का भाव साफ दिख रहा है. इस दुख की घड़ी में आपको और आपके परिवार को निरंतर शक्ति और साहस मिले. ओम शांति.

गौरतलब है कि वेदांता समूह के संस्थापक अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का अमेरिका में निधन हो गया था. अग्रवाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपने बेटे के निधन की जानकारी दी थी. अग्निवेश 49 वर्ष के थे. अमेरिका में स्कीईंग के दौरान उनको चोट लग गई थी. इसके बाद वो अमेरिका के एक अस्पताल में ठीक हो रहे थे. फिर अचानक उनको कार्डिएक अरेस्ट हुआ और निधन की खबर सामने आई. अग्निवेश वेदांता समूह की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) के निदेशक मंडल में शामिल थे.

The untimely passing of Shri Agnivesh Agarwal is deeply shocking and saddening. The depth of your grief is evident in this touching tribute. Praying that you and your family find continued strength and courage. Om Shanti.@AnilAgarwal_Ved https://t.co/qn0DBuBj2S — Narendra Modi (@narendramodi) January 8, 2026

अनिल अग्रवाल के दो बच्चों में दिवंगत पुत्र अग्निवेश के अलावा पुत्री प्रिया शामिल हैं. प्रिया वेदांता के निदेशक मंडल में हैं और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन हैं.