जो लोगों को मूर्ख बना सकता है, वही सबसे अच्छा नेता... ये क्‍या बोल गए नितिन गडकरी

नितिन गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा कि मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं, वहां पूरे मन से सच बोलना मना है. जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है, वो ही सबसे अच्छा नेता हो सकता है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक और बेबाक बयान
  • नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा कि सच बोलना उनके क्षेत्र में मना है और सबसे अच्छा नेता सबसे अच्छा मूर्ख बनाता है
  • गडकरी ने सार्वजनिक मंच से राजनेताओं द्वारा जनता को झूठे वादों में फंसाने की बात स्वीकार की और लोगों को चौंकाया
  • गडकरी ने कहा- सफलता पाने का शॉर्टकट होता है लेकिन नियम तोड़ने से अंततः नुकसान हो सकता है इसलिए ईमानदारी जरूरी.
नागपुर:

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेबाक बयान देने के लिए जाने जाते हैं. केंद्रीय मंत्री गडकरी का एक और बेबाक बयान चर्चा में है. नागपुर के एक कार्यक्रम में गडकरी ने राजनेताओं को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसे शायद ही आपने किसी केंद्रीय मंत्री स्‍तर के नेता के मुंह से सुना होगा. लोग कहते तो हैं कि नेता वोट हासिल करने के लिए झूठे वादों के जाल में जनता को फंसाते हैं. जनता को मूर्ख बनाते हैं, यही बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक मंच से कह दी, जिसे सुन लोग चौंक गए.  

नितिन गडकरी ने नागपुर के एक कार्यक्रम में कहा, 'मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं, वहां पूरे मन से सच बोलना मना है. जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है, वो ही सबसे अच्छा नेता हो सकता है.' गडकरी के मुंह से यह बात सुन कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे. किसी को ऐसी उम्‍मीद नहीं थी कि गडकरी ऐसा कह सकते हैं. हालांकि, वह यहीं नहीं रुके.  

गडकरी ने आगे कहा, 'किसी भी चीज को हासिल करने का एक शॉर्टकट होता है. शॉर्टकट के जरिए इंसान तेजी से पहुंचता है, अगर आप नियम तोड़कर सड़क पार करना चाहें, तो हो सकता है कि लाल बत्ती हो या आप उसे पार कर जाएं, लेकिन शॉर्टकट का एक ये भी मतलब है 'कट यू शॉर्ट' ! इसीलिए हमने ईमानदारी, विश्वसनीयता, समर्पण, सच्चाई जैसे मूल्य दिए हैं. जैसा कि श्रीकृष्ण ने कहा है, आख़िरी फ़ैसला सत्य का होता है.'

