एमपी को गडकरी ने दिया तोहफा, टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाले कॉरिडोर के साथ बनेगा ग्रीनफील्ड हाईवे

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश में चार लेन वाले कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया. इस प्रोजेक्ट के जरिए मध्यप्रदेश के चार बाघ अभयारण्यों को जोड़ा जाएगा, जिसमें 5,500 करोड़ रुपये के चार लेन वाले कॉरिडोर और भोपाल-जबलपुर के बीच 15 हजार करोड़ रुपये के ‘ग्रीनफील्ड हाईवे' शामिल है. गडकरी ने यहां सात किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद यह घोषणा की.
कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच रिजर्व को जोड़ेगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “टाइगर कॉरिडोर की लागत 4,600 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 5,500 करोड़ रुपये हो गई है. ये कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच रिजर्व को जोड़ेगा. इससे पर्यटन, रोजगार और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा."
255 किलोमीटर लंबा ‘ग्रीनफील्ड हाईवे' बनेगा
बता दें कि साल 2022 की जनगणना के अनुसार, मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा 785 बाघ हैं. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भोपाल और जबलपुर के बीच 255 किलोमीटर लंबा ‘ग्रीनफील्ड हाईवे' 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा. इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दिसंबर तक तैयार हो जाएगी.
अगले साल से शुरू हो सकता है काम
गडकरी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री राकेश सिंह से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा, जिससे अगले अप्रैल या मई तक निर्माण कार्य शुरू हो सके. जबलपुर के सांसद आशीष दुबे, राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और राज्य के अन्य सांसदों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कॉरिडोर की मांग की थी.
