टोल बूथ पर अब नो किचकिच..गाड़ी रोकने की भी जरूरत नहीं, लागू हो रहा नया सिस्टम, कब लागू, कैसे कटेंगे पैसे जानें

टोल बूथ पर अब आपकी किचकिच-झिकझिक खत्म होने वाला है. लंबी-लंबी लाइनों और घंटों इंतजार से राहत मिलने वाली है.दरअसल, सड़क परिवन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया है कि अगले साल से देशभर से टोल बूथ हट जाएंगे. उनकी जगह सरकार एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू करने जा रही है, जहां आपको अपनी गाड़ी रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और टोल टैक्स कट भी जाएगी. यानी समय की भी बचत और ईंधन की ज्यादा खपत से भी राहत.

नया सिस्टम क्या होगा और आपका टोल कैसे कटेगा?

यह बदलाव लाखों यात्रियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अब हाईवे का पूरा सफर बिना रुकावट, बिना झंझट और बिना भीड़भाड़ के होगा. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नया सिस्टम क्या होगा और आपका टोल कैसे कटेगा.

सरकार ने क्या कहा?

लोकसभा में नितिन गडकरी ने बताया कि मौजूदा टोल कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह बंद किया जा रहा है. उनकी माने तो अगले एक साल में देशभर में नया इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, जिसमें किसी को गाड़ी रोकनी नहीं पड़ेगी. उन्होंने यह भी बताया कि 10 जगहों पर नया सिस्टम टेस्ट किया जा चुका है और नतीजे अच्छे मिले हैं.

नया सिस्टम क्यों लाया जा रहा है?

टोल बूथ पर भीड़, समय की बर्बादी और लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. इससे हाईवे पर ट्रैफिक कम होगा, यात्रा तेज और आसान होगी और यूजर को बेहतर अनुभव मिलेगा.

कौन सा नया सिस्टम लागू होगा?

सरकार Multi Lane Free Flow Electronic Toll Collection System लागू कर रही है. ये सिस्टम पूरी तरह barrier free होगा. इसमें दो मुख्य टेक्नोलॉजी होंगी

FASTag (RFID based) Automatic Number Plate Recognition (ANPR) with AI

ये दोनों सिस्टम मिलकर आपकी गाड़ी का नंबर पहचानेंगे और आपका टोल अपने आप कट जाएगा.

FASTag का रोल क्या रहेगा?

FASTag अभी की तरह आपकी गाड़ी के शीशे पर लगा रहेगा.RFID टेक्नोलॉजी आपकी गाड़ी को पहचान लेगी और आपके लिंक्ड अकाउंट से टोल कट जाएगा. फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको किसी भी प्लाजा पर रुकना नही पड़ेगा.

ANPR और AI कैसे काम करेगा?

ANPR कैमरे आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन करेंगे.

इन्हें AI से जोड़ा जाएगा ताकि नंबर सही तरीके से पढ़ा जा सके.

अगर किसी गाड़ी का FASTag काम नही कर रहा होगा तो भी ANPR उसकी पहचान कर लेगा और टोल कट जाएगा.

गाड़ी रुके बिना कैसे कटेगा टोल?

नए सिस्टम में हाईवे पर जगह-जगह कैमरे और सेंसर लगे होंगे.

जब आपकी गाड़ी इनसे गुजरेगी तो सिस्टम आपके वाहन की पहचान कर लेगा

आपके खाते से टोल अपने आप कट जाएगा.

आपको किसी बैरियर या टोल बूथ के सामने रुकना नही होगा.

NPCI का NETC प्लेटफॉर्म क्या है?

NPCI ने NETC (National Electronic Toll Collection) नाम का एक प्लेटफॉर्म बनाया है.यह एक यूनिफाइड सिस्टम है जो पूरे देश के टोल कलेक्शन को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है.FASTag इसी NETC का हिस्सा है. नए सिस्टम को इसी प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा.

नितिन गडकरी ने बताया कि देशभर में करीब 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी कुल कीमत 10 लाख करोड़ रुपये है.इन हाईवे पर नए सिस्टम को लागू करने की तैयारी तेजी से हो रही है.

सरकार ने 10 जगहों पर FASTag + ANPR वाला सिस्टम लागू करके टेस्ट किया है.अगले चरण में इसे चुनिंदा टोल प्लाजा पर लगाया जा रहा है.टेस्ट के बाद इसे पूरे देश में बढ़ाया जाएगा.

आम लोगों को क्या फायदा होगा?

आम लोगों के लिए यह नया सिस्टम बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि अब टोल पर गाड़ी रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ेगी तो पेट्रोल और डीजल की बचत होगी और हाईवे पर बनने वाली लम्बी लाइनें भी खत्म होंगी. इससे यात्रा का कुल समय काफी कम हो जाएगा और ट्रैफिक भी ज्यादा स्मूथ चलेगा. टोल बूथ पर रुकने से होने वाली भीड़, हॉर्न, गुस्सा और अनावश्यक झंझट सब खत्म हो जाएगा. कुल मिलाकर, यह नया सिस्टम हाईवे को सफर को पहले से कहीं ज्यादा आसान, आरामदायक और फास्ट बना देगा

