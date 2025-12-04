भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ होने का अनुमान: नितिन गडकरी

भारत में 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार एक बड़ा रूप लेना जा रहा है.केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने गुरुवार को कहा कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा . अगले पांच साल में पांच करोड़ नये रोजगार पैदा होंगे. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक बिक्री एक करोड़ रुपये होगी. आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सांसद पीसी मोदी के पूरक प्रश्नों के उत्तर में गडकरी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों में अगले पांच वर्ष में पाँच करोड़ रोजगार सृजित करने की क्षमता है. उन्‍होंने बताया कि वर्तमान में देश में 57 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं. 2024-2025 में इसकी बिक्री में काफी आएगी .

नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है. जबकि पेट्रोल और डीजल की बिक्री में चार दशमलव दो प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है. वहीं, दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में 33 फ़ीसदी और पेट्रोल और डीजल में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में 18 फीसदी और पेट्रोल व डीजल में 6 फीसदी की वृद्धि हुई है.इलेक्ट्रिक वाहन अवसंरचना पर गडकरी ने कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने पर्याप्त संख्या में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दो हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.