विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली के बाद मुंबई की हवा में भी घुटने लगा दम, कई इलाकों में AQI 300 पार, हवा में छाई धुंध की चादर

मुंबई भी अब प्रदूषण की चपेट में है. शहर का औसत AQI 267 है, जो ‘Unhealthy’ श्रेणी में आता है बीएमसी ने GRAP-IV लागू करने की चेतावनी दी है और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली के बाद मुंबई की हवा में भी घुटने लगा दम, कई इलाकों में AQI 300 पार, हवा में छाई धुंध की चादर

महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई भी अब प्रदूषण की चपेट में है. शहर का औसत AQI 267 है, जो ‘Unhealthy' श्रेणी में आता है. कई हॉटस्पॉट्स में हालात गंभीर है. मजगांव (305), चाकला-अंधेरी ईस्ट (263), नेवी नगर-कोलाबा (271), मालाड (223). बीएमसी ने GRAP-IV लागू करने की चेतावनी दी है और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने पर विचार कर रही है.

इसके अलावा महाराष्ट्र के कई शहर खराब हवा से परेशान हैं.  नागपुर (AQI 199), ठाणे (188), नवी मुंबई (186), मीरा-भायंदर (192) जैसे शहर भी ‘Unhealthy' श्रेणी में हैं. राज्यभर में हवा की गुणवत्ता गिर रही है.

मुंबई के कई इलाकों में 'गंभीर' श्रेणी में प्रदूषण

Latest and Breaking News on NDTV

राज्यभर में गिर रही हवा की क्वालिटी

राज्यभर में हवा की गुणवत्ता गिर रही है. बीएमसी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो निर्माण गतिविधियों पर रोक और अन्य आपात कदम उठाए जा सकते हैं.

प्रदूषण के कारण

  • वाहन उत्सर्जन में बढ़ोतरी
  • निर्माण कार्य और धूल
  • मौसम में बदलाव और हवा की गति कम होना

विशेषज्ञों ने दी सलाह

  • बाहर निकलते समय मास्क पहनें.
  • बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा/हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.
  • घर में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें और खिड़कियां बंद रखें.

कंस्ट्रक्शन साइट्स को दिशानिर्देश जारी

BMC ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्माण परियोजनाओं में टिन के बैरिकेड और हरे कपड़े के कवर लगाने होंगे, तोड़फोड़ के दौरान नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना होगा, मलबे को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित करना होगा, सामग्री चढ़ाने और उतारने के दौरान पानी से फॉगिंग का उपयोग करना होगा, और वायु-गुणवत्ता निगरानी और धूल निष्कर्षण प्रणालियां स्थापित करनी होंगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pollution, Delhi Pollution, Mumbai AQI, Mumbai Air Pollution
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com