CAQM ने 16 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश जारी किया, जानिए क्या है वजह

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था प्रदूषण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए जारी निर्देशों का लगातार उल्लंघन करने पर 16 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है.प्रदूषण पर नकेल कसने के तहत की गयी सख्त कार्यवाही के तहत जिन 16 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया गया है उनमें से एक उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में, एक राजस्थान (एनसीआर) में और बांकि की 14 औद्योगिक इकाइयां हरियाणा के सोनीपत जिले में चल रही थीं.

शुक्रवार को जारी अपने सख्त निर्देश में CAQM ने कहा कि निरीक्षणों में पर्यावरण संबंधी कई गंभीर उल्लंघनों का पता चला, जिनमें मौजूदा कानूनों के तहत अनिवार्य स्थापना सहमति (Consent to Establish) और संचालन सहमति प्राप्त किए बिना स्थापना और संचालन करना; वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना नहीं होना या उनका काम नहीं करना; अस्वीकृत ईंधनों का उपयोग; ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रतिबंधित अवधियों के दौरान इकाइयों का संचालन; डीजल जनरेटर (डीजी) सेट का निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होना और औद्योगिक प्रक्रियाओं से स्पष्ट रूप से धुआं और उत्सर्जन होते दिखना शामिल हैं".

इन सभी 16 औद्योगिक इकाइयों को मौजूदा प्रदूषण नियंत्रित करने से जुड़े निर्देशों के अनुरूप आवश्यक अनुपालन पूरा होने तक तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया है.CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में चल रहे सभी तरह के उद्योगों को निर्देश दिया है कि उन्हें प्रदूषण नियंत्रित करने से जुड़े पर्यावरणीय मानदंडों का सख्ती से पालन करना होगा, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करके उनका संचालन सुनिश्चित करना होगा.साल 2025 के दौरान CAQM द्वारा प्रदूषण के मोर्चे पर सख्ती बरतने के अच्छे नतीजे सामने आये हैं.

कोविड प्रभावित साल 2020 को छोड़कर साल 2025 के दौरान दो सबसे खतरनाक pollutants - पीएम 10 और पीएम 2.5 का औसत स्तर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया. CAQM ने हाल ही में प्रदूषण संकट पर जारी अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया था.CAQM की समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक कि साल 2025 में सभी हितधारकों के निरंतर, ठोस और लगातार प्रयासों ने दिल्ली में सामान्य वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद की है. 2025 के दौरान 79 दिन दिल्ली-एनसीआर में AQI 100 या उससे नीचे रिकॉर्ड किया गया, यानी 'अच्छी' और 'संतोषजनक' श्रेणियों में AQI दर्ज़ किया गया. ये सिर्फ COVID वर्ष 2020 के दौरान दर्ज़ AQI से कम है. वर्ष 2025 में "गंभीर से गंभीर+" AQI दिनों की संख्या सिर्फ 08 रही, जो 2018 के बाद रिकॉर्ड की गयी दूसरी सबसे कम संख्या है.

