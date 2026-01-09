विज्ञापन
पैसे के दम पर पार्टियां तोड़ रही है, कैश मिला पर कार्रवाई नहीं...बीजेपी पर सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप

सुप्रिया सुले ने इंटरव्यू में बीजेपी पर पैसे के दम पर पार्टियां तोड़ने का आरोप लगाया. मुंबई की समस्याओं पर सरकार को घेरा और महाराष्ट्र में बेमेल गठबंधनों पर चिंता जताई.

पैसे के दम पर पार्टियां तोड़ रही है, कैश मिला पर कार्रवाई नहीं...बीजेपी पर सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप
  • सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर पैसे के दम पर अन्य दलों को तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है
  • उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं के पास कैश मिलने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है
  • सुप्रिया सुले ने मुंबई के प्रदूषण, गड्ढे और ट्रैफिक समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है
मुंबई:

शरद पवार के खेमे वाली NCP की सांसद सुप्रिया सुले ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी पैसे के दम पर अन्य दलों को तोड़ रही है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेताओं के पास कैश मिला था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कोलकाता में आईपैक पर ईडी की छापेमारी हो रही है, मगर बीजेपी अपने नेताओं पर कोई कदम नहीं उठाती.

महाराष्ट्र और मुंबई की समस्याएं

सुप्रिया सुले ने मुंबई की स्थिति पर चिंता जाहिर की. इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदूषण, गड्ढे और ट्रैफिक की समस्या चरम पर है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ. महाराष्ट्र में हो रहे बेमेल गठबंधनों से जनता और वोटर दोनों परेशान हैं. निर्विरोध चुनावों का बढ़ता ट्रेंड भी उनके अनुसार चिंताजनक है और बड़े पैमाने पर अनियमितता का संकेत देता है.

एनसीपी गठबंधन और युवाओं की भूमिका

एनसीपी के भीतर चाचा-भतीजा गठबंधन पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मांग पर ही पुणे चुनाव के लिए दोनों गुट साथ आए हैं. अजित पवार के साथ भविष्य में गठबंधन जारी रहेगा या नहीं, इस पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाती है और रोहित पवार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं. मौजूदा सरकार में उनके मंत्री बनने की अफवाहों पर उन्होंने कहा कि जिन्हें इससे खुशी मिलती है, उन्हें बोलने दीजिए.

कांग्रेस, एमएनएस और बीजेपी पर तीखे सवाल

सुप्रिया सुले ने बताया कि कांग्रेस को साथ लाने की बहुत कोशिशें हुईं, लेकिन बात नहीं बनी. एमएनएस के साथ गठबंधन पर उठते विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि अगर यूपी-बिहार के लोगों को पीटने वाली पार्टी से हमारे गठबंधन पर हंगामा है तो बीजेपी का कांग्रेस और AIMIM से गठबंधन पर भी सवाल उठना चाहिए.

इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यह विषय चुनावों में ही उठाया जाता है. अगर वाकई चिंता है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? चुनाव के समय ही बांग्लादेशियों का मुद्दा क्यों सामने आता है?

