6 साल की बच्ची से रेप, नहीं मिली एंबुलेंस, गुस्साई भीड़ ने लगा दिया 14 किलोमीटर लंबा जाम

मध्य प्रदेश के रायसेन के गौहरगंज में एक छह साल की बच्ची के साथ रेप के बाद लोगों का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि वे सड़क पर उतर आए. इसे लेकर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया. छिटपुट विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते इतना ज्यादा बढ़ गया कि NH-45 पर पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी गई. जिसकी वजह से करीब चार घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा और हजारों यात्री वहां फंस गए.

बच्ची संग रेप से गस्साई भीड़ ने लगाया लंबा जाम

दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक मंडीदीप से भोपाल की तरफ जाने वाले रास्ते पर 14 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा. वहीं ओबैदुल्लागंज की ओर 7 किमी. का रास्ता भी जाम रहा. लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रास्ते से हटने से ही इनकार कर दिया. जिसकी वजह से स्कूल बसें, ट्रक और एंबुलेंस समेत दूसरे वाहन हाईवे पर फंस गए. काफी समझाने के बाद भी जब भीड़ वहां से नहीं हटी तो पुलिस को उनको पीछे धकेलने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. कुछ लोगों को लाठियों से भी खदेड़ा गया. गनीमत ये रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई.

चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया सलमान

बता दें कि 21 नवंबर की शाम एक छह साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी. उसी दौरान 23 साल का सलमान उसे चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया. बच्ची के साथ उसने कथित तौर पर रेप किया और वहां से फरार हो गया. काफी देर तक बच्ची नहीं मिली तो ग्रामीणों ने उसे तलाशना शुरू किया. जैसे ही वे लोग जंगल की तरफ पहुंचे बच्ची वहां रो रही थी. ग्रामीण उसे तुरंत ओबैदुल्लागंज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने रेप की पुष्टि की. उसी रात इाज के लिए बच्ची को एम्स, भोपाल रेफर कर दिया गया. लेकिन एक घंटे तक कोई एंबुलेंस ही नहीं मिली, जिसकी वजह से परिवार को उसे निजी वाहन में ले जाना पड़ा. ये लापरवाही देखकर इलाके के लोगों का गुस्सा और भड़क गया.

85 घंटे से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी आरोपी फरार

स्थानीय विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ता अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई और बीएमओ डॉ. अमृता जिवने को निलंबित करने की मांग करने लगे. बता दें कि बच्ची का इलाज भोपाल में चल रहा है. उसकी हालत में भी अब सुधार हो रहा है. लोगों के गुस्से की वजह ये भी है कि 85 घंटे से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी आरोपी फरार है. पुलिस ने उसकी खबर देने वाले को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है. सभी थानों और आस-पास के गांवों में उसके पोस्टर भी लगवा दिए हैं.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी सलमान गांव में मज़दूरी करता था. बच्ची के साथ रेप के बाद से वह फरार है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा.

रायसेन ज़िले में आक्रोश, किया चक्का जाम

इस घटना से रायसेन ज़िले में आक्रोश का माहौल है. सोमवार को चिकलोद, गौहरगंज, ओबैदुल्लागंज, मंडीदीप और रायसेन में विरोध प्रदर्शन हुए. प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद सरकिया में लगा चक्का जाम हटाया गया. पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे और ज़िले के अधिकारियों ने गुस्साई भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन आश्वासन मिलने तक भीड़ वहां डटी रही.

वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के अस्पताल पहुंचकर पीड़ित बच्ची से मुलाकात की और उसके परिवार से मुलाकात की. साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में हो.