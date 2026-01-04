MP Crime: छोटे ने की बड़े भाई की हत्या, इस बात पर गेती से उतारा मौत के घाट, 18 घंटे रहा शव के साथ

धार जिले की सरदारपुर तहसील से एक सनसनीखेज और रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. अमझेरा थाना क्षेत्र के ग्राम भाटीखोदरा में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की बेरहमी से हत्या कर दी. हैरान करने वाली बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी करीब 18 घंटे तक उसी घर में मृत भाई के शव के पास ही मौजूद रहा. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

जानकारी के अनुसार, ग्राम भाटीखोदरा निवासी कैलाश उर्फ प्रहलाद पिता रूपसिंह (60) अपने घर में रहता था. उसी घर में उसका छोटा भाई थावरसिंह पिता रूपसिंह सिंगार भी साथ में रहता था. बताया गया है कि करीब एक सप्ताह पहले आरोपी की पत्नी रिश्तेदारी में चली गई थी, जिसके बाद घर में दोनों भाई ही थे. 31 दिसंबर की रात खाना खाने को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में बदल गई.

पुलिस हिरासत में आरोपी भाई.

पुलिस के अनुसार, देर रात झगड़े के दौरान आरोपी थावरसिंह ने गेती के हत्थे से बड़े भाई के सिर पर हमला किया. इसके बाद उसने गले और चेहरे पर भी वार किए, जिससे कैलाश उर्फ प्रहलाद की मौके पर ही मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर, गले और चेहरे पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है. इसी आधार पर पुलिस ने परिजन लक्ष्मण पिता बच्चू की रिपोर्ट पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया है.

31 दिसंबर की रात हत्या

हत्या के बाद आरोपी पूरी रात और अगले दिन दोपहर तक शव के साथ उसी घर में रहा. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि 31 दिसंबर की रात करीब 11 बजे विवाद के बाद उसने हत्या की थी. नए साल के दिन दोपहर करीब 3 बजे आरोपी घर से भागने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान पुलिस को घटना की सूचना मिली और अमझेरा पुलिस टीम ने गांव पहुंचकर कार्रवाई की. एसडीओपी विश्वदीप सिंह परिहार के मार्गदर्शन में अमझेरा पुलिस ने आरोपी थावरसिंह को भागने से पहले हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से घरेलू बातों को लेकर विवाद होते रहते थे. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

