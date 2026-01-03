Dhar Road Accident: गणपति घाट पर कार को टक्कर मारने के बाद खाई में गिरा ट्रक, 2 की मौत, एक घायल

धार जिले के राऊ–खलघाट फोरलेन के गणपति घाट क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. नई सड़क पर बने ब्रिज पर एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर आगे चल रही कार को टक्कर मारते हुए डिवाइडर से टकराया और पुलिया के नीचे गहरी खाई में जा गिरा.हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 12 बजे इंदौर की ओर से आ रहा बड़ा ट्राला क्रमांक HR 55 AL 5335 गणपति घाट उतरते समय अनियंत्रित हो गया. ट्रक ने आगे चल रही कार क्रमांक MP 09 WE 2963 को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए पुलिया के नीचे गहरी खाई में गिर गया. हादसे के दौरान ट्रक का अगला हिस्सा खाई में गिर गया, जबकि पिछला हिस्सा सड़क पर लटका रह गया। ट्रक से काले धुएं के गुबार उठने लगे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई।

हादसे में ट्रक चालक की ट्रक के टायर के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई. वहीं ट्रक में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर डायल 112 मौके पर पहुंची और घायलों को धामनोद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उपचार के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया। एक अन्य गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है.

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकान मालिकों को राजस्व विभाग का नोटिस, जानें क्या है मामला?

कार खाई में गिरने से पहले रुकी

उधर, कार सवारों ने बताया कि टक्कर के बाद उनकी कार रेलिंग से टकराकर घूमती हुई बिजली के पोल से जा टकराई। गनीमत यह रही कि कार खाई में गिरने से पहले रुक गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. कार में सवार एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी चोटें आई हैं. घटना के बाद कुछ समय के लिए राऊ–खलघाट फोरलेन पर वाहनों की लंबी कतार लग गई. धामनोद और काकड़दा पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभाली. पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

पेंच की ‘लंगड़ी' बाघिन ने रचा इतिहास, उम्र में सबको पछाड़कर बनी MP की सबसे बुजुर्ग टाइगर क्वीन, यह खास क्यों?