टोल टैक्स पर बवाल: उज्जैन के चकरावदा टोल पर कार सवारों ने कर्मियों को पीटा, युवक पर चाकू से हमला, CCTV वायरल 

Ujjain Toll Booth: मध्यप्रदेश के उज्जैन में टोल कर्मियों और वाहन चालकों के बीच विवाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला नागदा रोड स्थित ग्राम चकरावदा के टोल नाके का है, जहां टोल टैक्स को लेकर हुए झगड़े में कार सवार बदमाशों ने टोल कर्मियों से मारपीट की और एक युवक पर चाकू से हमला कर फरार हो गए. गुरुवार शाम की यह पूरी घटना टोल नाके पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

जानकारी के अनुसार, नागदा रोड स्थित ग्राम चकरावदा में टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टोल नाका संचालित किया जाता है. 7 जनवरी 2026 की रात करीब 2:10 बजे उन्हेल से उज्जैन की ओर आ रही एक कार में सवार चार युवक टोल नाके पर पहुंचे. कथित तौर पर बिना टोल टैक्स दिए आगे बढ़ने को लेकर उनकी टोल कर्मियों से बहस हो गई.

बहस बढ़ने पर कार चालक नीचे उतरा और टोल कर्मचारी से मारपीट करने लगा. स्थिति बिगड़ती देख कार में सवार अन्य युवक भी नीचे उतरे और टोल कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान उन्होंने कर्मचारी अरुण पर पीठ, गर्दन और सिर पर चाकू से हमला किया. इसके बाद सभी आरोपी कार से मौके से फरार हो गए. घायल अरुण को साथियों ने तत्काल चरक अस्पताल में भर्ती कराया.

CCTV फुटेज से तलाश

एएसपी गुरुप्रसाद पाराशर ने बताया कि पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर उज्जैन के भैरवगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है. टोल नाके पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है. गुरुवार शाम को घटना के फुटेज वायरल हुए, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर रही है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी बदनावर टोल और आगर रोड टोल पर विवाद और मारपीट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

ये भी पढ़ें- खुर्जा से ग्वालियर मेले तक: 100 साल पुरानी खजला मिठाई की वो कहानी, जो आज भी लोगों का दिल जीत रही