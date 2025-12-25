विज्ञापन
पहले मांगा आईडी कार्ड,  फिर 'बांग्लादेशी' होने के शक में प्रवासी मजदूर की पीट-पीटकर हत्या

चार-पांच अज्ञात लोगों का एक समूह चाय की दुकान पर पहुंचा और मजदूरों को बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी होने का आरोप लगाते हुए उनसे भिड़ गया. फिर आरोपियो ने मजदूर की हत्या कर दी.

  • ओडिशा के संबलपुर जिले में प्रवासी मजदूर जूल शेख की कथित रूप से भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी.
  • हमलावरों ने मजदूरों पर बांग्लादेश के अवैध प्रवासी होने का आरोप लगाते हुए पहचान पत्र दिखाने को कहा.
  • वैध पहचान पत्र दिखाने के बावजूद हमलावरों ने जूल शेख पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.
ओडिशा के संबलपुर जिले में अज्ञात बदमाशों के एक समूह ने एक प्रवासी मजदूर की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी. उन पर आरोप है कि उन्हें बांग्लादेश का अवैध प्रवासी होने का संदेह था. सूत्रों के अनुसार, यह घटना रात करीब 8:30 बजे घटी, जब मृतक, जिसकी पहचान पश्चिम बंगाल के प्रवासी दिहाड़ी मजदूर जूल शेख (30) के रूप में हुई है. काम से लौटने के बाद शांतिनगर में एक चाय की दुकान पर रुका था. मौके पर तीन अन्य प्रवासी मजदूर भी मौजूद थे.

खबरों के मुताबिक, चार-पांच अज्ञात लोगों का एक समूह चाय की दुकान पर पहुंचा और मजदूरों को बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी होने का आरोप लगाते हुए उनसे भिड़ गया. बदमाशों ने कथित तौर पर समूह से पहचान पत्र मांगे. हालांकि, मजदूरों ने वैध पहचान पत्र दिखाए. फिर भी हमलावरों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया. तीन मजदूर भागने में कामयाब रहे, लेकिन हमलावरों ने जुएल शेख को पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा. उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए.

वहीं, तीन मजदूर भागने में कामयाब हो गए, हमलावरों ने जुएल शेख को पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा. उसकी मौके पर ही चोटों की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद बदमाश इलाके से भाग गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्ज़े में ले लिया. घायल मज़दूरों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि शव को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल (DHH) के मुर्दाघर में रखा गया है और मृतक के परिवार को सूचना दे दी गई है. हमलावरों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

देव कुमार की रिपोर्ट

