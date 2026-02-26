विज्ञापन
कटक के नामी स्कूल की बस में छात्रा से रेप का प्रयास, ड्राइवर के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा

कटक में स्कूल की बस के भीतर ही एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास किया गया. पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार किया है.

  • ओडिशा के कटक में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का प्रयास हुआ.
  • आरोपी स्कूल बस का ड्राइवर है जिसे घटना के तुरंत बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा.
  • घटना सुनसान इलाके में तब हुई जब बस अपने नियमित रूट पर स्कूल ले जा रही थी.
ओडिशा के कटक में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां बुधवार को एक प्रतिष्ठित इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस के भीतर ही एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है. आरोपी स्कूल बस का ड्राइवर बताया जा रहा है, जिसे इस घृणित कृत्य के दौरान पकड़े जाने के बाद स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा.

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी, जो प्राइवेट स्कूल का ड्राइवर है. आरोपी ने कथित तौर पर नाबालिग स्टूडेंट को तब निशाना बनाया जब उन्हें स्कूल ले जाया जा रहा था. लड़की ने किसी तरह अपने अभिभावक को इस भयानक घटना की जानकारी दी. इसके बाद तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया. उसे कोर्ट में पेश किया गया है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह कोशिश एक सुनसान इलाके में हुई जब बस अपने रेगुलर रूट पर थी. इस बीच स्कूल बसों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है. कर्मचारियों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ठीक से न होना, ड्राइवरों का बिना इजाज़त रास्ता बदलना और स्कूल स्टाफ़ के कथित गलत कामों ने मॉनिटरिंग और कानून लागू करने के तरीकों में बड़ी कमियों को सामने ला दिया है.

NDTV से बात करते हुए, कटक के DCP खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव ने कहा, "यह घटना परसों हुई. शिकायत मिलने के बाद हमने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया."

