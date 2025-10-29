विज्ञापन
कोलकाता में हवालात के अंदर व्यक्ति ने किया हंगामा, कपड़े उतारे, अश्लील गाने गाए

मोहम्मद शाहबाज नाम के इस व्यक्ति को हथियारों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में रखा गया है. अधिकारी ने कहा, "स्थिति ने उस समय अजीब मोड़ ले लिया जब उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए और अश्लील तरीके से गाना और नाचना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करना था."

कोलकाता में हवालात के अंदर व्यक्ति ने किया हंगामा, कपड़े उतारे, अश्लील गाने गाए
प्रतीकात्कम तस्वीर
  • कोलकाता में हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 24 वर्षीय शाहबाज ने हवालात में असामान्य व्यवहार दिखाया
  • शाहबाज ने पुलिस थाने की हवालात में अपने कपड़े उतारकर अश्लील गीत गाए और नृत्य किया
  • उसकी इस हरकत के कारण महिला अधिकारी सहित पुलिसकर्मियों को स्थिति नियंत्रण में कठिनाई हुई
कोलकाता:

कोलकाता में एक गिरफ्तार व्यक्ति ने हवालात के अंदर अपने कपड़े उतार दिए और अश्लील गाने गाए एवं नाचने लगा, जिसके बाद अधिकारियों ने उसके विचित्र व्यवहार की जांच शुरू कर दी है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.

सोमवार को हथियार तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 24 वर्षीय व्यक्ति को दक्षिण कोलकाता के इकबालपुर पुलिस थाने की हवालात में रखा गया था. अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, "कल रात उसकी हरकतों के चलते हमें शिकायत दर्ज करानी पड़ी. इस विचित्र व्यवहार के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए अब जांच चल रही है."

मोहम्मद शाहबाज नाम के इस व्यक्ति को हथियारों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में रखा गया है. अधिकारी ने कहा, "स्थिति ने उस समय अजीब मोड़ ले लिया जब उसने अचानक अपने कपड़े उतार दिए और अश्लील तरीके से गाना और नाचना शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से ध्यान आकर्षित करना था."

जब पुलिसकर्मियों ने आरोपी, जिसे इलाके में 'पगला शाहबाज' के नाम से भी जाना जाता है, को रोकने की कोशिश की, तो उसने कथित तौर पर धमकियां दीं. उन्होनें कहा, "घटना के दौरान महिला अधिकारी भी मौजूद थीं। स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिसकर्मियों को काफी समय लगा."

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शाहबाज के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कर ली है और आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है.

