2026 में BJP सरकार, घुसपैठियों को निकालेंगे... अमित शाह ने कोलकाता कार्यकर्ता सम्मेलन में तय किए ये लक्ष्य

अमित शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क ही बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का आधार बनेगा. 2016-25 के बीच बंगाल में 300 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, जिनके त्याग को सार्थक करने का समय आ गया है.

बंगाल के लिए अमित शाह का लक्ष्य.
  • अमित शाह ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने का लक्ष्य स्पष्ट किया.
  • अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार, हिंसा और तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए जनाक्रोश की बात कही.
  • उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठिए अर्थतंत्र, सुरक्षा और संस्कृति पर बोझ हैं, जिन्हें निकाला जाएगा.
कोलकाता:

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा. अमित शाह ने 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि  2026 विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है.

घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालेंगे

गृह मंत्री शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस सरकार में 'मां, माटी, मानुष' तीनों असुरक्षित हैं. बंगाल में टीएमसी के भ्रष्टाचार, हिंसा, तुष्टीकरण और कुशासन के खिलाफ जनाक्रोश सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत है. उन्होंने कहा कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अर्थतंत्र, सुरक्षा तंत्र और संस्कृति पर बोझ हैं, जिन्हें भाजपा सरकार बनते ही चुन-चुनकर निकाला जाएगा.

बीजेपी कार्यकर्ताओं का बलिदान सार्थक करने का समय आ गया

शाह ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क ही बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का आधार बनेगा. 2016-25 के बीच बंगाल में 300 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, जिनके त्याग को सार्थक करने का समय आ गया है. ममता दीदी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कितना भी कहर बरपा लें, बंगाल में उनका सूपड़ा साफ होने वाला है.बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर केंद्र में आने वाले 25 सालों तक बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता.

टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ गरीबों में आक्रोश

गृह मंत्री ने कहा कि कम्युनिस्ट और फिर टीएमसी सरकारों ने बंगाल को पीछे धकेला, हमारा उद्देश्य 'सोनार बांग्ला' बनाना है. पश्चिम बंगाल में घुसपैठ पूरे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है, जिसे टीएमसी ने तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अनदेखा किया. घुसपैठियों को रोकना बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक टीएमसी के भ्रष्टाचार के खिलाफ गरीबों और युवाओं में बहुत आक्रोश है.

