विज्ञापन
विशेष लिंक

मेस्सी के प्रोग्राम ने ली अधिकारियों की 'कुर्सी', टिकट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं? SIT जांच में होंगे खुलासे

इस मामले में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि दर्शकों को टिकट शुल्क वापस करने के मुद्दे पर विचार किया जाए.

Read Time: 3 mins
Share
मेस्सी के प्रोग्राम ने ली अधिकारियों की 'कुर्सी', टिकट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं? SIT जांच में होंगे खुलासे
मेस्सी के कार्यक्रम में अव्यवस्था की जांच के लिए एसआईटी का गठन
PTI

Kolkata News: अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी (Lionel Messi) से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान साल्ट लेक स्टेडियम (Salt Lake Stadium) में मची अव्यवस्था और तोड़फोड़ की घटना ने पश्चिम बंगाल सरकार (Web Bengal Govt) को बड़े एक्शन के लिए मजबूर कर दिया है. राज्य सरकार ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों वाली एक 4 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. इस घटना के बाद, राज्य प्रशासन ने तत्काल बड़े अधिकारियों पर गाज गिराई है.

इन पर गिरी गाज

मुख्य सचिव मनोज पंत से मिली जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी में गंभीर लापरवाही के लिए मामले में डीसीपी (बिधाननगर) अनीश सरकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है. उनके अलावा, बंगाल के खेल सचिव राजेश कुमार सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही, साल्ट लेक स्टेडियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डी के नंदन की सेवाएं वापस ले ली गई हैं. 

जस्टिस रॉय कमेटी के मुख्य निष्कर्ष

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर, रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार रॉय की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति ने सोमवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में इस घटना की गहन जांच की सिफारिश की गई थी. कमेटी के प्रारंभिक निष्कर्षों में कई गंभीर चूक सामने आईं. समिति ने जिम्मेदारी तय करने और चूक का पता लगाने के लिए SIT के गठन की सिफारिश की. रिपोर्ट में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के गंभीर उल्लंघन पर सवाल उठाए गए हैं. यह सवाल उठाया गया है कि जब दर्शकों को स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलें ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो वे वहां कैसे उपलब्ध थीं? जस्टिस रॉय ने कहा, 'स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलों की दुकानें लगाया जाना अत्यंत असामान्य है. स्थापित मानकों का पालन नहीं किए जाने की गहन जांच की आवश्यकता है.'

क्या दर्शकों को टिकट शुल्क वापस मिलेगा?

कमेटी ने तोड़फोड़ और अव्यवस्था को देखते हुए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है. जस्टिस रॉय ने कहा, 'तोड़फोड़ और अव्यवस्था को देखते हुए यह प्रश्न भी विचारणीय है कि दर्शकों को टिकट शुल्क लौटाया जाना चाहिए या नहीं.'

आयोजक समेत 6 लोग गिरफ्तार, पूछताछ जारी

इस बीच, बिधाननगर पुलिस ने घटना के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया है. उनके अलावा, इस मामले में अब तक पांच अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. पुलिस अब कार्यक्रम के आयोजन और प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि सभी स्तरों पर जिम्मेदारी तय की जा सके. जल आपूर्ति, टिकट वितरण और साजो-सामान संबंधी व्यवस्थाओं से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधियों को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है.

ये भी पढ़ें:- 'चुप रहना भी मार डालता है', शादी के कारण हो रही मौतों पर संसद में चिंता; सांसद बोले- सिर्फ कानून नहीं बचाएगा

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lionel Messi Event Chaos, Salt Lake Stadium Vandalism, SIT Investigation Kolkata, DCP Bidhannagar Suspended, Kolkata News
Get App for Better Experience
Install Now