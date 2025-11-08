साइबर ठगी का शिकार हुए TMC सांसद कल्याण बनर्जी, ठगों ने SBI अकाउंट से उड़ाए 56 लाख रुपये

देश में साइबर धोखाधड़ी के मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. दिल्ली, मुंबई या कोलकाता कोई भी राज्य साइबर अपराधियों से बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है. इसीलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. ठग ठगी करने के नए-नए रास्ते खोज ही लेते हैं. इस बार ठगी का शिकरा टीएमसी सांसद हुए हैं. ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के एक कथित मामले में 56 लाख रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी उनके साथ की गई है.

ये भी पढ़ें- रूस से जल्द होगा सुखोई-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का सौदा? जानिए डील में क्या और पुतिन कनेक्शन

ममता के सांसद के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और सेरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी के साथ ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी हुई है. उनको ठगों ने लाखों का चूना लगा दिया. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, साइबर ठग पहले तो सांसद के एसबीआई के एक इनएक्टिव अकांउंट तक पहुंचे, फिर अनधिकृत लेनदेन कर बड़ी रकम साफ कर ली.

साइबर ठगों ने सांसद को ऐसे बनाया निशाना

टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का आरोप है कि उनके साथ कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी की गई है. उनके बैंक खाते से करीब 56 लाख रुपये निकाल लिए गए, ये खाता सालों पहले का है, जब वह विधायक हुआ करते थे. सूत्रों के अनुसार, कल्याण बनर्जी का एसबीआई अकाउंट तक का है, जब 2001 से 2006 के बीच वह आसनसोल दक्षिण से विधायक थे. उस दौरान, अन्य विधायकों के साथ, उनके नाम पर एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की विधान सभा उप-शाखा में एक खाता खोला गया था. सूत्रों के मुताबिक, जालसाजों ने इस अपराध के लिए जाली पैन और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सांसद के साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर बैंक अधिकारियों ने खुद कोलकाता पुलिस के साइबर अपराध विभाग में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक, कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं.

