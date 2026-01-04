विज्ञापन
नहीं दिया 'गर्ल फ्रेंड' का नंबर, तो कर दी हत्या; पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार

नागपुर में महिला मित्र का मोबाइल नंबर न देने पर शुरू हुआ विवाद खतरनाक रूप ले गया. दाबो पब में पार्टी के बाद आरोपियों ने युवक प्रणय नन्नावरे की हत्या कर दी और उसके दोस्त गौरव को गंभीर रूप से घायल कर दिया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सात आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Nagpur Murder Case: महाराष्ट्र के नागपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. सिर्फ 'गर्ल फ्रेंड' (महिला मित्र) का मोबाइल नंबर न देने पर कुछ लोगों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक की जान चली गई और उसका साथी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. यह घटना बताती है कि आजकल छोटी-सी बात भी किस तरह खतरनाक रूप ले सकती है.

पब में शुरू हुआ विवाद

गुरुवार रात नागपुर के मशहूर ‘दाबो पब' में रौनक थी. 28 वर्षीय प्रणय नन्नावरे और उसका दोस्त गौरव कारडा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे. उनके साथ मुंबई से आई महिला मित्र नादिया भी थी. सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी पास की टेबल पर बैठे कुछ युवकों ने नादिया पर ध्यान दिया. उनमें से एक मेहुल ने उसके पास जाकर मोबाइल नंबर मांगा. प्रणय और गौरव ने इसका विरोध किया, जिससे दोनों गुटों में बहस हो गई. उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन आरोपियों के मन में रंजिश बैठ गई.

रात के सन्नाटे में किया हमला

पार्टी खत्म होने के बाद तड़के करीब सवा चार बजे प्रणय और गौरव पब से बाहर निकले. जैसे ही वे प्राइड होटल के सामने पहुंचे, आरोपियों ने लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया. हमला इतना बेरहम था कि प्रणय की मौके पर ही मौत हो गई. गौरव गंभीर हालत में सड़क पर गिर पड़ा. पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्रणय को मृत घोषित कर दिया. गौरव अभी आईसीयू में है.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

वारदात की खबर मिलते ही सोनेगांव पुलिस हरकत में आई. सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने सात आरोपियों सौम्य देशमुख, रोहित शेंबेकर, मेहुल रहाटे, राजू चावला, रोहित यादव, अनुज यादव और तुषार नानकानी को गिरफ्तार कर लिया. सभी की उम्र 23 से 27 साल के बीच है.  

बदलता लाइफस्टाइल और बढ़ता अपराध

जांच में सामने आया कि बड़े शहरों में विदेशी महिला मित्रों को बुलाकर पार्टी करना अब ‘स्टेटस सिंबल' बन गया है. इसी दिखावे और रसूख की होड़ में अक्सर विवाद होते हैं, जो बाद में बड़े अपराध का कारण बनते हैं. इस मामले में भी एक महिला मित्र का नंबर न देना और उसका बचाव करना प्रणय को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा.  

