विज्ञापन
विशेष लिंक

छत्रपति संभाजीनगर में तलवारों से हमला, 3 बदमाशों ने मचाया आतंक, CCTV में कैद

बदमाशों ने महाराणा प्रताप चौक और बजाजनगर के रिहायशी इलाकों में नागरिकों पर तलवारों से वार किए और दुपहिया वाहनों में भी तोड़फोड़ की.

Read Time: 2 mins
Share
छत्रपति संभाजीनगर में तलवारों से हमला, 3 बदमाशों ने मचाया आतंक, CCTV में कैद
  • छत्रपति संभाजीनगर के बजाजनगर इलाके में तीन बदमाशों ने तलवारों से सरेआम हमला कर दहशत फैला दी
  • विवाद मीनाताई ठाकरे मार्केट में एक मामूली बात से शुरू होकर हिंसक संघर्ष में तब्दील हो गया
  • हमलावरों ने तलवार से दुपहिया सवार पर हमला किया, जो बाल-बाल बच गया, जबकि कई नागरिक घायल हुए थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
छत्रपति संभाजीनगर:

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के बजाजनगर इलाके में गुरुवार को 3 बदमाशों ने सरेआम तलवारें लहराते हुए लोगों पर हमला कर दहशत फैला दी. यह घटना पुरानी रंजिश और मामूली विवाद के चलते हुई. सूत्रों के अनुसार, मीनाताई ठाकरे मार्केट में एक मामूली बात पर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. इसके बाद आरोपियों ने तलवारों के साथ आतंक मचाना शुरू कर दिया.

तलवार के हमले से बाल बाल बचा बाइक सवार

बदमाशों ने महाराणा प्रताप चौक और बजाजनगर के रिहायशी इलाकों में नागरिकों पर तलवारों से वार किए और दुपहिया वाहनों की तोड़फोड़ की. एक दुपहिया सवार पर तलवार से हमला किया गया, लेकिन वह बाल-बाल बच गया. हालांकि, हमले में कुछ नागरिकों के पीठ और शरीर पर चोटें आई हैं.

ये भी पढ़ें : महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा, कार चकनाचूर; 3 की दर्दनाक मौत और 4 घायल

CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

हमलावर खुलेआम सड़कों पर तलवारें लेकर दौड़ते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं, जिससे इलाके में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया. पुलिस को देखते ही आरोपी अपनी बाइक और लकड़ी का डंडा छोड़कर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है.

ये भी पढ़ेंं: ठाणे में पुलिस स्टेशन के बाहर आपस में भिड़े शिंदेसेना और BJP कार्यकर्ता, चुनाव से पहले आखिर हुआ क्या?

इलाके में बढ़ रही गुंडागर्दी और शराब की बिक्री

क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बजाजनगर और वाळूज एमआईडीसी इलाके में गुंडागर्दी और अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है. लोग अब शाम के समय बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं. इस माहौल की वजह से नागरिकों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhatrapati Sambhajinagar Attack, Bajajnagar Sword Attack, Maharashtra Crime News, CCTV Footage, Gang Violence
Get App for Better Experience
Install Now