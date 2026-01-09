छत्रपति संभाजीनगर में तलवारों से हमला, 3 बदमाशों ने मचाया आतंक, CCTV में कैद

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के बजाजनगर इलाके में गुरुवार को 3 बदमाशों ने सरेआम तलवारें लहराते हुए लोगों पर हमला कर दहशत फैला दी. यह घटना पुरानी रंजिश और मामूली विवाद के चलते हुई. सूत्रों के अनुसार, मीनाताई ठाकरे मार्केट में एक मामूली बात पर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. इसके बाद आरोपियों ने तलवारों के साथ आतंक मचाना शुरू कर दिया.

तलवार के हमले से बाल बाल बचा बाइक सवार

बदमाशों ने महाराणा प्रताप चौक और बजाजनगर के रिहायशी इलाकों में नागरिकों पर तलवारों से वार किए और दुपहिया वाहनों की तोड़फोड़ की. एक दुपहिया सवार पर तलवार से हमला किया गया, लेकिन वह बाल-बाल बच गया. हालांकि, हमले में कुछ नागरिकों के पीठ और शरीर पर चोटें आई हैं.

ये भी पढ़ें : महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा, कार चकनाचूर; 3 की दर्दनाक मौत और 4 घायल

CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

हमलावर खुलेआम सड़कों पर तलवारें लेकर दौड़ते हुए सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए हैं, जिससे इलाके में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया. पुलिस को देखते ही आरोपी अपनी बाइक और लकड़ी का डंडा छोड़कर फरार हो गए. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है.

ये भी पढ़ेंं: ठाणे में पुलिस स्टेशन के बाहर आपस में भिड़े शिंदेसेना और BJP कार्यकर्ता, चुनाव से पहले आखिर हुआ क्या?

इलाके में बढ़ रही गुंडागर्दी और शराब की बिक्री

क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बजाजनगर और वाळूज एमआईडीसी इलाके में गुंडागर्दी और अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है. लोग अब शाम के समय बाहर निकलने में डर महसूस कर रहे हैं. इस माहौल की वजह से नागरिकों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है.