5 साल का प्यार, एक विवाद और चाकू से वार... हैवान प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू से गोदा

राजस्थान के चूरू जिले में एक कॉलेज छात्रा पर उसके प्रेमी ने चाकू से हमला कर दिया. यह घटना तारानगर में हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. 22 वर्षीय बीए फाइनल की छात्रा पर विकास नामक युवक ने चाकू से हमला किया. उसने छात्रा के गले और पीठ पर 5 बार वार किए, जिससे वह बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गई.

आसपास मौजूद लोग और कॉलेज की अन्य छात्राएं तुरंत मदद के लिए दौड़ीं. एक युवक ने घायल छात्रा को बाइक से सरकारी अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद, उसे चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां हालत गंभीर होने के कारण उसे जयपुर भेज दिया गया.

हमले के बाद भाग रहे आरोपी विकास को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच 5-6 साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल ही में हुए विवाद के कारण उसने यह हमला किया.