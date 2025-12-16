'धुरंधर' के ल्यारी सेट का चौंकाने वाला राज: 6 एकड़ में बनाया गया था कराची, भारत में क्यों नहीं हुई शूटिंग?

धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से थिएटर में सक्सेसफुली चल रही है. रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन स्टारिंग यह फिल्म 1999 और 2009 के बीच के समय में पाकिस्तान के कराची के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक ल्यारी में सेट है. फिल्म में सिंध के ल्यारी को टेररिज्म, गैंग वायलेंस, पुलिस क्रैकडाउन, ड्रग्स ट्रेड और बढ़ती आर्म्स रेस के हॉटस्पॉट के तौर पर दिखाया गया है. इसकी इंटेंस कहानी ने ऑडियंस को बांधे रखा है, जो बात सच में इंटरेस्टिंग है, वह है ल्यारी को रिक्रेएट करने में किया गया स्केल और डिटेलिंग. ये सेट इंडिया में नहीं, बल्कि थाईलैंड के बैंकॉक में बनाया गया, जो कराची से 6000 कि.मी दूर है.

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिखाया गया पूरा ल्यारी मोहल्ला बैंकॉक में छह एकड़ के बड़े सेट पर बनाया गया था. द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में, धुरंधर के प्रोडक्शन डिजाइनर सैनी एस जोहरे ने फिल्म के सबसे बड़े सेट में से एक को बनाने के पीछे की बारीकी से प्लानिंग और काम करने के बारे में बताया.

ल्यारी को डिजाइन करने में कितना समय लगा?

थाईलैंड में सेट को डिजाइन करने में तीन महीने लगे. सैनी ने कहा, "ब्रेकडाउन के हिसाब से इस फिल्म को डिजाइन करने में मुझे लगभग तीन महीने लगे. मार्च से मई तक हमने डिजाइनिंग में बिताया, जून में रेकी की, और जुलाई में हमने शूटिंग शुरू की. प्रोजेक्ट के लिए मेरी टीम में शुरुआत में 15 डिजाइनर थे. हम दिन में 12 घंटे काम करते थे क्योंकि यह एक बहुत बड़ी फिल्म है."

धुरंधर को अपने करियर के सबसे डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स में से एक बताते हुए उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मेरे करियर में, यह उन फिल्मों में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा लोकेशन हैं. एक प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर मैं फिल्मों को ऐसे कैलकुलेट करता हूं कि, मान लीजिए हम 60 दिनों तक शूट करते हैं और उस फिल्म में 100 लोकेशन हैं- जिसका मतलब है, एवरेज तौर पर, हम हर दिन दो लोकेशन पर शूट करेंगे. लेकिन यहां, यह एक दिन में चार लोकेशन थीं. बहुत सारी डिजाइनिंग और डिटेल्ड काम करना था, क्योंकि आदित्य बहुत क्लियर थे कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो नकली लगे."

ल्यारी बनाने से पहले डीप रिसर्च

उसी इंटरव्यू में, सैनी ने ल्यारी को असली रूप से रीक्रिएट करने में हुई बड़ी रिसर्च के बारे में भी डिटेल में बात की. उन्होंने समझाया, "कैरेक्टर कैसे दिखते थे, उनके घर क्या थे, पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी, यहां तक कि उन्होंने किस तरह की गन इस्तेमाल की, इसकी डिटेलिंग तक." उन्होंने आगे कहा कि विज़ुअल रेफरेंस तक पहुंच कम थी और कहा, "इंटरनेट भी कम है; आप यह नहीं देख सकते कि किसी का घर अंदर से कैसा दिखेगा. इसलिए हमने पाकिस्तान के किसी खास इलाके की ज्योग्राफ़ी समझने के लिए अखबार की कटिंग, पुराने वीडियो और न्यूज पर भरोसा किया. फिर, आखिर में हमने थाईलैंड में छह एकड़ का सेट बनाया. हमने मड आइलैंड पर भी एक बड़ा सेट बनाया."

थाईलैंड क्यों और मुंबई क्यों नहीं?

जब पूछा गया कि मेकर्स ने ल्यारी सेट बनाने के लिए थाईलैंड को ही क्यों चुना, तो सैनी ने लॉजिस्टिक और मौसम की दिक्कतों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, "हमारे पास जो स्टार्स हैं, उनके साथ मुंबई में सीन शूट करना नामुमकिन था. हमें छह एकड़ की बड़ी जमीन चाहिए थी और स्टूडियो मुमकिन नहीं था." सैनी ने आगे कहा, "हमारे पास जो डेट्स थीं, वे जुलाई की थीं, जिसका मतलब है कि आप मुंबई में सेट नहीं लगा सकते."