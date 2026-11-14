बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाने के लिए युवती ने दोस्तों को दी सुपारी; गैंग ने अपहरण कर नदी किनारे फेंका, 5 गिरफ्तार

केरल के तिरूर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 19 साल की एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों के गिरोह को ही सुपारी दे दी. बॉयफ्रेंड को झांसा देकर बुलाया गया, कार में बेरहमी से पीटा गया, मोबाइल लूटा गया और हत्या की कोशिश के बाद आधी रात को नदी किनारे छोड़ दिया गया. पुलिस ने मास्टरमाइंड सफाना सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

केरल पुलिस के मुताबिक, 19 साल की एक युवती ने अपने बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाने के लिए दोस्तों के एक गिरोह को काम पर रखा, जिससे वे उसका अपहरण कर सकें, लूटपाट करें और उसकी हत्या करने की कोशिश करें. तिरूर में हुए इस हमले के सिलसिले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तीन महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. इन सभी का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.

जिस रिश्ते को युवती खत्म करना चाहती थी, वह एक हिंसक अपहरण की साजिश में बदल गया. युवती ने अपने बॉयफ्रेंड को झांसे में लेकर जाल में फंसाया, जिसके बाद कार के अंदर उस पर बेरहमी से हमला किया गया और आधी रात को उसे नदी किनारे छोड़कर चले गए.

पुलिस के मुताबिक, इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड पलक्कड़ जिले के पट्टाम्बी की रहने वाली सफाना (19) थी. जांचकर्ताओं ने बताया कि उसने इस योजना को अंजाम देने के लिए तिरूर की रहने वाली अपनी सहेलियों नादिया (20) और रबीबा (25) के साथ-साथ इरशाद (28) और अजहरुद्दीन (25) की मदद ली थी.

मृतक केरल के पट्टाम्बी का ही रहने वाला है और अपनी प्रेमिका की तलाश में देर रात तिरूर गया था. उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके खिलाफ एक साजिश रची गई है. आरोपियों में से एक उसके पास आया और उसे उस महिला (दोस्त) के पास ले जाने का झांसा दिया. उसकी बातों पर भरोसा करके, वह एक बाइक पर बैठ गया और आरोपी के साथ उस जगह चला गया, जहां बाकी के आरोपी उसका इंतजार कर रहे थे.

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस ने बताया कि पीड़ित को जबरन एक कार में बैठा लिया गया. गिरोह के लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की, उसका मोबाइल फोन छीन लिया और उसे जान से मारने की कोशिश की. इसके बाद, हमलावरों ने घायल शख्स को थाझेपालम नदी के किनारे सड़क पर छोड़ दिया और वहां से भाग गए.

पीड़ित ने किसी तरह पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद शुरू हुई जांच में पुलिस अधिकारी पांचों आरोपियों तक पहुंच गए. जांच अधिकारियों के मुताबिक, हमले के लिए कथित तौर पर काम पर रखे गए दो लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है.

पुलिस ने बताया कि इरशाद और अजहरुद्दीन के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें नशीले पदार्थों की तस्करी, हत्या की कोशिश और हिंसक हमले शामिल हैं. दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं. पुलिस ने यह भी बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ 'केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट' (KAAPA) के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है.

तिरुर के इंस्पेक्टर जलील करुथेदथ के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने बुधवार तड़के थाझेपालम के पास से इन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इन पांचों को तिरुर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

पुलिस इस कथित 'कॉन्ट्रैक्ट हमले' से जुड़ी परिस्थितियों और इसमें हर आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है.

(रिपोर्ट- अश्विन)

यह भी पढ़ें | केरल में पत्नी की हत्या कर शव को 60 KM दूर खाई में फेंका, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी; जानें पूरा मामला

यह भी पढ़ें | RSS नेता श्रीनिवासन मर्डर केस में PFI मेंबर को बेल, SC ने कहा- 'विचारधारा के लिए जेल नहीं भेज सकते'

यह भी पढ़ें | प्रेमिका को मार डाला क्योंकि वह अकेली रह जाती, जानिए केरल में 5 खौफनाक हत्याओं की पूरी कहानी