केरल में पत्नी की हत्या कर शव को 60 KM दूर खाई में फेंका, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी; जानें पूरा मामला

केरल के कोट्टायम की शांत वादियों में एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई, जिसने खूबसूरत रिश्तों की बुनियाद को झकझोर कर रख दिया. कोट्टायम में बुनी गई एक ऐसी खौफनाक कहानी, जिसमें प्यार की जगह अब सिर्फ डरावनी घटना का खौफ है. दरअसल अलग रह रहे 59 वर्षीय टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सैम जॉर्ज ने अपनी पत्नी जेसी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को दूर एक खाई में फेंक आया. पुलिस के मुताबिक, यह एक सुनियोजित हत्या थी.

क्या है पूरा माामला

ये बात 26 सिंतबर की है, केरल के कोट्टायम जिले में सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया. आरोपी सैम जॉर्ज (59) ने 26 सितंबर की रात अपनी पत्नी जेस्सी सैम (50) की घर में ही गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद पत्नी के शव को अपनी कार की डिक्की में डाला फिर उसे रात करीब 1 बजे 60 किलोमीटर दूर एक गहरी खाई में फेंक आया. हत्या को छिपाने के लिए सैम ने जेसी का मोबाइल फोन भी गहरे पानी में फेंक दिया.

सैम की ईरानी महिला से दोस्ती

सैम को एक ईरानी महिला मित्र के साथ पाया गया, जो एमजी विश्वविद्यालय में योग की पढ़ाई कर रही है. बताया जा रहा है कि सैम ने न सिर्फ ईरानी लड़की से दोस्ती की बल्कि उसे एमजी विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप दिलाने में मदद की. पुलिस ने कहा कि उसकी ईरानी दोस्त को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था और उसने मामले के तथ्यों की पुष्टि के लिए पुलिस को महत्वपूर्ण मोबाइल सबूत भी दिए.

आरोपी ने कबूला जुर्म

जेसी का शव शुक्रवार के दिन मिला और सैम को हिरासत में ले लिया गया. विशेषज्ञ गोताखोरों ने दो दिनों की कड़ी खोजबीन के बाद मंगलवार को बहादुरी से गहरे पानी में मोबाइल फ़ोन ढूंढ निकाला. पुलिस पूछताछ में सैम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. सैम को आज अदालत में पेश किया गया.