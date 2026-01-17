- कबड्डी प्रमोटर राणा बालाचौरिया हत्याकांड में मोहाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है.
- राणा बालाचौरिया हत्याकांड में मोहाली पुलिस ने खरड़ में गैंगस्टर करन को मार गिराया.
- 30 साल का गैंगस्टर करन बंबिहा गैंग से जुड़ा था और बालाचौरियां हत्याकांड में मुख्य शूटर था.
कबड्डी प्रमोटर राणा बालाचौरिया हत्याकांड में मोहाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी मिली है. इस बेहद सनसनीखेज और चर्चित हत्याकांड में पुलिस ने एक गैंगस्टर को ढेर कर दिया है. खरड़ में हुए इस एनकाउंटर में मोहाली पुलिस ने गैंगस्टर करन को ढेर कर दिया. 30 साल के राणा बालाचौरिया की पिछले महीने मोहाली के सोहाना में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के बाद से पुलिस पर काफी दबाव था और पुलिस लगातार इस मामले में आरोपियेां को पकड़ने के लिए जुटी हुई थी.
पुलिस के मुताबिक, यह एनकाउंटर रात के वक्त खरड़ इलाके में हुआ. इस दौरान मोहाली पुलिस ने गैंगस्टर करन का ढेर कर दिया. करन हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य शूटर था और बंबिहा गैंग से जुड़ा हुआ था.
15 दिसंबर को की गई थी हत्या
पुलिस के मुताबिक, करन लंबे समय से बंबिहा गैंग के लिए काम कर रहा था और राणा बालचौरियां की हत्या में शामिल था. इससे पहले भी मोहाली पुलिस ने करनाल में एक एनकाउंटर में एक अन्य आरोपी को ढेर कर दिया गया था. वहीं एक आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. कुछ तीन आरोपी पुलिस के शिकंजे में आए थे और इनमें से दो को एनकाउंटर में अपनी जान गंवानी पड़ी.
पीड़ित राणा बालाचौरिया की हत्या 15 दिसंबर 2025 को सास नगर के सोहाना में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान कर दी गई थी. हमलावरों ने सेल्फी के बहाने पास आकर बालाचौरिया पर गोलीबारी की थी.
