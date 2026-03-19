मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने BCCI से वनडे विश्व कप 2027 तक अपना कार्यकाल बढ़ाने का किया अनुरोध - रिपोर्ट

Ajit Agarkar Requested BCCI to Extend his Chief Selector Tenure: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से अनुरोध किया है कि उनका कार्यकाल 2027 ODI विश्व कप तक बढ़ा दिया जाए. अगरकर का अनुबंध IPL 2025 से ठीक पहले एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जो भारत के 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2024 T20 विश्व कप जीतने का इनाम था. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनके अनुरोध को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस बात सामने नहीं आई है. कथित तौर पर, वेस्ट जोन के भारतीय क्रिकेट टीम के एक और पूर्व खिलाड़ी अगरकर की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन उस मोर्चे पर भी अभी तक कुछ खास प्रगति नहीं हुई है. माना जा रहा है कि यह अनुरोध सही समय पर किया गया है, क्योंकि यह T20 विश्व कप 2026 में मिली जीत के ठीक बाद आया है.

साल 2020-21 में, जब मुख्य चयनकर्ता का पद खाली हुआ था, तो चेतन शर्मा ने अगरकर को पीछे छोड़ दिया था, जबकि अगरकर भी इस पद के लिए दावेदार थे. जब आखिरकार 2023 के मध्य में उन्हें यह मौका मिला, तो उन्हें चयन प्रक्रिया में फिर से भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी मिली, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार लोगों की नजरों में रहती है.

भारत की चयन समितियों के लंबे इतिहास में, खासकर दिलीप वेंगसरकर और कृष्णमाचारी श्रीकांत जैसे प्रभावशाली चयनकर्ताओं के कार्यकाल के बाद के वर्षों में, अगरकर शायद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले अध्यक्षों में से एक रहे हैं. यह चर्चा उन्हें सिर्फ उनके पद की वजह से नहीं मिली है, बल्कि उन फ़ैसलों की प्रकृति की वजह से मिली है, जिन्हें लेने का उन्होंने साहस दिखाया है.

पिछले तीन वर्षों में, भारतीय टीम ने चार ICC फ़ाइनल खेले हैं (2023 ODI विश्व कप, 2024 T20 विश्व कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 T20 विश्व कप), जिनमें से दो में उसे जीत मिली और एक में हार का सामना करना पड़ा. अगर रविवार को T20 विश्व कप के फ़ाइनल में भारत न्यूज़ीलैंड को हरा देता है, तो कुल मिलाकर यह उसकी तीसरी जीत होगी.

हालांकि, मैदान पर अपने प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ सही मायनों में सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन वैश्विक टूर्नामेंटों के लिए टीमों को तैयार करने में चयनकर्ताओं की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

अगरकर का कार्यकाल ऐसे फ़ैसलों के लिए जाना जाता है, जिनके लिए ऐसे मज़बूत इरादों की ज़रूरत थी जो आलोचनाओं का डटकर सामना कर सकें. हार्दिक पांड्या के बजाय सूर्यकुमार यादव को लंबे समय के लिए T20I कप्तान के तौर पर उनका जोरदार समर्थन करना, ऐसा ही एक कदम था. इससे कहीं ज़्यादा संवेदनशील फैसला, बेहद सफल और लोगों के दिलों में बसे रोहित शर्मा को ODI कप्तान के पद से हटाना था. दोनों ही मामलों में, अगरकर ने चुप्पी साधकर पीछे हटने की कोशिश नहीं की. वे डटकर खड़े रहे, और ऐसे बड़े फ़ैसलों के साथ आने वाली स्वाभाविक आलोचनाओं का सामना किया.

अगर सिर्फ़ आंकड़े ही पैमाना होते, तो हर क्रिकेट प्रेमी अपनी पसंदीदा प्लेइंग इलेवन चुन सकता था. लेकिन चयन प्रक्रिया शायद ही कभी इतनी सीधी-सादी होती है. इसके लिए खिलाड़ियों को पहचानने, उनकी भूमिकाओं को समझने और यह कल्पना करने की क्षमता चाहिए कि अलग-अलग खिलाड़ी किस तरह एक बड़ी रणनीतिक रूपरेखा में फिट बैठते हैं. इस मोर्चे पर, यह कहना ही होगा कि अगरकर और उनकी चयन समिति ने जिसमें पहले एस. शरथ (जिनकी जगह अब प्रज्ञान ओझा ने ली है) और सुब्रतो बनर्जी (जिनकी जगह अब आर.पी. सिंह ने ली है), साथ ही एस.एस. दास और अजय रात्रा शामिल थे व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बेहद सराहनीय काम किया है.