पंजाब में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, मुठभेड़ में दो आतंकी घायल, बब्‍बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं तार

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि आज सूचना मिली थी कि बब्‍बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े दो आतंकवादी आसपास मौजूद हैं, जो आईएसआई के निर्देश पर काम कर रहे थे. हमने जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद दोनों संदिग्ध अब गंभीर रूप से घायल हैं.

  • पंजाब पुलिस ने लुधियाना के लाडोवाला इलाके में दो आतंकियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है.
  • दोनों आतंकी ISI के निर्देश पर काम कर रहे थे और हथगोले इकट्ठा कर निशाना बनाने का काम कर रहे थे.
  • पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने बताया कि इससे पहले तीन आतंकियों के साथ एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जा चुका है.
चंडीगढ़:

पंजाब पुलिस आतंकियों के खिलाफ अपना शिकंजा लगातार कस रही है और उन्‍हें पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है. गुरुवार शाम को पंजाब पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो आतंकी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. लुधियाना पुलिस ने दोनों आतंकियों को लाडोवाला के पास मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों आतंकियों के तार आतंकी संगठन बब्‍बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं.

लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा के अनुसार, "हमने पहले एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. आज सूचना मिली थी कि बब्‍बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े दो आतंकवादी आसपास मौजूद हैं, जो आईएसआई के निर्देश पर काम कर रहे थे. हमने जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद दोनों संदिग्ध अब गंभीर रूप से घायल हैं."

हथगोले फेंकने का सौंपा था काम

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों को हथगोले इकट्ठा करने और निर्धारित स्थानों पर फेंकने का काम सौंपा गया था. 

पुलिस के मुताबिक, इन आतंकियों का पिछले कुछ दिनों से तलाश की जा रही थी. जानकारी के मुताबिक, इन पर आरोप है कि छठ पूजा से कुछ दिन पहले इन्‍होंने लुधियाना में एक ग्रेनेड पहुंचाया था, जिससे बड़ी वारदात को अंजाम देना था. 

आईएसआई से भी जुड़े हैं तार

पुलिस के मुताबिक, पहले गिरफ्तार हो चुके आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट होने के बात भी मान चुके हैं. अब गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी. 

