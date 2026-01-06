विज्ञापन
पंजाब: सरपंच की हत्या में शामिल बदमाश एनकाउंटर में ढेर, जानें किस गैंग में शामिल था हरनूर

DIG स्नेहदीप शर्मा ने मीडिया को बताया कि बल्टोहा के सरपंच झरमल सिंह को मारने वाला गैंगस्टर अफरीदी और प्रभ दासूवाल का साथी बताया जा रहा है, जिसे आज AGTF और CIA स्टाफ तरनतारन ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया.

पंजाब में AAP सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
  • अमृतसर में AAP के सरपंच झरमल सिंह की शादी समारोह में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की थी.
  • तरनतारन के नजदीक पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गैंगस्टर हरनूर सिंह को मार गिराया गया.
  • मारे गए गैंगस्टर हरनूर सिंह को अफरीदी और प्रभ दासूवाल का करीबी बताया जा रहा है.
AAP Sarpanch Murder in Punjab: अमृतसर में आम आदमी पार्टी (AAP) के सरपंच की हत्या में शामिल एक आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है. मंगलवार को तरन तारन के नजदीक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक गैंगस्टर मारा गया. मिली जानकारी के अनुसार भिखीविंड में पूहला के पास पुलिस और गैंगस्टर के बीच हुए एनकाउंटर में एक गैंगस्टर मारा गया है. यह कार्रवाई AGTF और CIA तरनतारन के ज्वाइंट ऑपरेशन में हुई. यहां पुलिस ने सुर सिंह से पूहला की तरफ आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने का इशारा किया तो रुकने के बदले उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी.

पुलिस ने रुकने को कहा तो चलाई गोली

उस गैंगस्टर की चलाई गोली पुलिस पार्टी के एक जवान को लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से कर्मचारी बच गया. इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए पास के सिविल अस्पताल ले जाया गया है. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अफरादी और प्रभ दासूवाल का करीबी था हरनूर

मारे गए बदमाश की पहचान कथुनांगल के रहने वाले हरनूर सिंह उर्फ ​​नूर के रूप में हुई है. उसे अफरीदी और प्रभ दासूवाल का करीबी बताया जा रहा है. मौके पर पहुंचे DIG स्नेहदीप शर्मा ने मीडिया को बताया कि बल्टोहा के सरपंच झरमल सिंह को मारने वाला गैंगस्टर अफरीदी और प्रभ दासूवाल का साथी बताया जा रहा है, जिसे आज AGTF और CIA स्टाफ तरनतारन ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया.

शादी समारोह में की गई थी सरपंच की हत्या

आम आदमी पार्टी के नेता और गांव के सरपंच झरमल सिंह की रविवार (4 जनवरी) को यहां एक शादी समारोह में अज्ञात हमलावरों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक, तरनतारन जिले के वलटोहा गांव के रहने वाले सिंह अमृतसर में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी.

सरपंच को गोली मारने का वीडियो भी सामने आया था. जिसमें वो एक शादी समारोह में टेबल-कुर्सी पर बैठे नजर आए थे. तभी एक बदमाश उनके पास आता है और नजदीक से सरपंच को गोली मारकर भाग जाता है.

