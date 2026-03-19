Chaitra Navratri Bhajan List 2026: नवरात्रि में सुनें मां दुर्गा के ये पॉपुलर 10 भजन, यहां देखें पूरी लिस्ट, सफल हो जाएगी पूजा

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आज यानी 19 मार्च से शुरू हो चुका है. यह नौ दिनों का त्योहार मां दुर्गा की आराधना और भक्ति का विशेष समय माना जाता है. इस दौरान भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मां के नौ रूपों की पूजा करते हैं और घर में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना यानी कलश स्थापना के साथ की जाती है. मान्यता है कि कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा का घर में आगमन होता है. ऐसे में भक्‍त इन भ्‍जनों से अपनी पूजा की शुरुआत करें, ताक‍ि मां का आशीर्वाद आपको म‍िले.

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ऐसे में हम आपके के लिए यहां माता रानी के 10 टॉप भजनों की लिस्ट लेकर आएं हैं। यहां देखें पूरी लिस्ट.

Navratri Bhajan List 2026 (माता रानी भजन लिस्ट 2026)



चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है

दुर्गा है मेरी मां

तुने मुझे बुलाया शेरा वालिये

आ मा आ तुझे दिल ने पुकारा

प्यारा सजा है तेरा द्वार

जय अंबे गौरी आरती

मैया तेरी जय जय कार

माता वैष्णो के आए नवरात्रे

तू ही दुर्गा, तू ही भवानी

मैं बालक तू माता

भोर भई दिन चढ़या मेरी अंबे

मैया तेरी जय जय कार

प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी



तुने मुझे बुलाया शेरा वालिये

मेरी अंख‍ियो के सामने रहना

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. और यह सोशल मीड‍िया से ल‍िए गए हैं. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.