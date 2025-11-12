विज्ञापन
पंजाब: लॉरेंस गैंग के दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, डेरा बस्सी और मोहाली में रच रहे थे बड़ी साजिश

Punjab Encounter: पुलिस ने बताया कि ये बदमाश विदेश में बैठे अपने आका गोल्डी और ढिल्लों के इशारे पर वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे. इनका मोहाली में भी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान था.

पंजाब: लॉरेंस गैंग के दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, डेरा बस्सी और मोहाली में रच रहे थे बड़ी साजिश
पंजाब में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर.
  • पंजाब पुलिस ने डेरा बस्सी इलाके में मुठभेड़ के दौरान दो गैंगस्टरों को घायल कर धर दबोचा.
  • लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दोनों बदमाश मोहाली के रहने वाले हैं और पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गए.
  • पुलिस को इनपुट मिला था कि ये गैंगस्टर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं.
पंजाब पुलिस ने एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दो गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों को मुठभेड़ में धर दबोचा. जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया. पंजाब के डेरा बस्सी इलाके में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में दोनों घायल हुए हैं. दोनों बदमाश मोहाली के रहने वाले हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं. ये लोग पुलिस पर गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में खुद घायल हो गए. लॉरेंस बिश्नोई के ये गुर्गे कोई बड़ी साजिश रच रहे थे.

पुलिस को मिला था लॉरेंस के गुर्गों का इनपुट

एसएसपी ने बताया हाल ही में मोहाली जिले में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी. उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के काला राणा गैंग का नाम सामने आया था. इसी मामले की जांच की जा रही थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें इनपुट मिला था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य डेरा बस्सी एरिया में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं.

पुलिस फायरिंग में दोनों बदमाश पकड़े गए

इसके बाद हमने नाका लगाया. लेकिन पुलिस को देखकर ये लोग जंगल एरिया की तरफ भागने लगे, जहां पुलिस पर दोनों ने फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए. उनके पास से 32 बोर की दो पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामत किए गए हैं. पुलिस ने बताया कि ये बदमाश विदेश में बैठे अपने आका गोल्डी और ढिल्लों के इशारे पर वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे. इनका मोहाली में भी बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान था.

