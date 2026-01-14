UP के फिरोजाबाद, अमरोहा और ओरैया में आखिर हुआ क्या, पुलिस का बदमाशों पर बड़ा एक्शन

उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है. बीते 24 घंटे में फिरोजाबाद, अमरोहा और औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. तीनों जिलों में शातिर अपराधियों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया. सभी पर गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं.

फिरोजाबाद: शातिर ऋषभ गिरफ्तार

थाना रामगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में ऋषभ नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया. पैर में गोली लगने से घायल ऋषभ को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके पास से चोरी के आभूषण, नकदी, मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद हुआ. ऋषभ ने 5 और 9 जनवरी को चोरी की वारदात कबूल की. उसके खिलाफ फिरोजाबाद और औरैया में एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.

अमरोहा: 25 हजार का इनामी कलीम पकड़ा गया

थाना डिडौली क्षेत्र में पुलिस और 25 हजार के इनामी कलीम के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने के बाद कलीम को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने सिविल जज के पेशकार राशिद हुसैन की हत्या की थी. विवाद बाइक टकराने को लेकर हुआ था. कलीम से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई.

औरैया: ऑपरेशन लंगड़ा में दो बदमाश दबोचे

दिबियापुर थाना क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ हुई. एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके से गिरफ्तार हुआ. पकड़े गए अपराधी पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. घटना कंचौसी मार्ग स्थित विझाई पुल के पास हुई.

पुलिस का बयान

एसपी फिरोजाबाद रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार ऋषभ कई चोरी की घटनाओं में शामिल था. अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि कलीम पेशकार की हत्या का आरोपी है. औरैया पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई जारी है.