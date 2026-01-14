विज्ञापन
विशेष लिंक

UP के फिरोजाबाद, अमरोहा और ओरैया में आखिर हुआ क्या, पुलिस का बदमाशों पर बड़ा एक्शन

यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है. फिरोजाबाद, अमरोहा और औरैया में मुठभेड़ में तीन शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए. फिरोजाबाद में ऋषभ, अमरोहा में 25 हजार का इनामी कलीम और औरैया में दो बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद पकड़ा गया. सभी पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Read Time: 2 mins
Share
UP के फिरोजाबाद, अमरोहा और ओरैया में आखिर हुआ क्या, पुलिस का बदमाशों पर बड़ा एक्शन
फिरोजाबाद में पुलिस का एनकाउंटर
  • UP पुलिस ने फिरोजाबाद, अमरोहा और औरैया जिलों में बदमाशों के साथ मुठभेड़ों में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया.
  • फिरोजाबाद में मुठभेड़ में घायल ऋषभ को चोरी के आभूषण, नकदी, मोबाइल और अवैध तमंचा के साथ पकड़ा गया है.
  • अमरोहा में 25 हजार रुपए के इनामी कलीम को सिविल जज के पेशकार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है. बीते 24 घंटे में फिरोजाबाद, अमरोहा और औरैया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. तीनों जिलों में शातिर अपराधियों को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया. सभी पर गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं.

फिरोजाबाद: शातिर ऋषभ गिरफ्तार

थाना रामगढ़ पुलिस ने मुठभेड़ में ऋषभ नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया. पैर में गोली लगने से घायल ऋषभ को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके पास से चोरी के आभूषण, नकदी, मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद हुआ. ऋषभ ने 5 और 9 जनवरी को चोरी की वारदात कबूल की. उसके खिलाफ फिरोजाबाद और औरैया में एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें- ओबीसी को तवज्जो.. झारखंड में नए बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू की ताजपोशी का बड़ा संदेश

अमरोहा: 25 हजार का इनामी कलीम पकड़ा गया

थाना डिडौली क्षेत्र में पुलिस और 25 हजार के इनामी कलीम के बीच मुठभेड़ हुई. पैर में गोली लगने के बाद कलीम को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने सिविल जज के पेशकार राशिद हुसैन की हत्या की थी. विवाद बाइक टकराने को लेकर हुआ था. कलीम से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई.

औरैया: ऑपरेशन लंगड़ा में दो बदमाश दबोचे

दिबियापुर थाना क्षेत्र में देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ हुई. एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके से गिरफ्तार हुआ. पकड़े गए अपराधी पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. घटना कंचौसी मार्ग स्थित विझाई पुल के पास हुई.

यह भी पढ़ें- पुताई करने वाले मिस्त्री की 10 लाख रुपए कमाई, कॉर्पोरेट मजदूरों में मच गई खलबली, महिला ने पूछ लिया सवाल

पुलिस का बयान

एसपी फिरोजाबाद रवि शंकर प्रसाद ने बताया कि मुठभेड़ में गिरफ्तार ऋषभ कई चोरी की घटनाओं में शामिल था. अमरोहा एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि कलीम पेशकार की हत्या का आरोपी है. औरैया पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई जारी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Police, Encounter, Operation Langda, UP Police Encounter, UP Police Encounter News
Get App for Better Experience
Install Now