किसकी मिसाइल में कितना दम? भारत से सामने कहां टिकता है पाकिस्तान? डाल रहा आग में घी!

India-Pakistan Tension: पहलगाम हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान में तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों ने एक-दूसरे पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. रही-सही कसर नेताओं की बयानबाजी और सीमा पर सीज फायर के उल्लंघन से पूरी हो जा रही है. भारत आतंकवाद के मसले पर सख्त फैसला लेने को अडिग है. पीएम मोदी ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है. लेकिन पाकिस्तान गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है. वो कभी चीन, रूस, अमेरिका सहित गल्फ देशों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, तो कभी भारत को देख लेने की गीदड़भभकी देता है. भारत से तनाव के बीच शनिवार को पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा कर इस माहौल को और भड़का दिया है.

पाकिस्तान की यह कार्रवाई आग में घी डालने जैसा है. पाकिस्तान ने शनिवार अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने इस मिसाइल का परीक्षण सोनमियानी रेंज में किया है. इस मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर बताई जा रही है.

#Pakistan today conducted a successful training launch of the Abdali Weapon System—a surface-to-surface missile with a range of 450 kilometers—as part of the military exercise Ex INDUS. pic.twitter.com/Kqt3gZeLa2