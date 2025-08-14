विज्ञापन
विशेष लिंक

स्वतंत्रता दिवस: 7 अफसर होंगे सम्मानित, पहली बार वायुसेना को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक

79वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार भारतीय वायुसेना को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर के लिए 7 सैन्य अधिकारियों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलेगा, जिनमें 4 वायुसेना, 2 सेना और 1 नौसेना अधिकारी शामिल हैं.

Read Time: 2 mins
Share
स्वतंत्रता दिवस: 7 अफसर होंगे सम्मानित, पहली बार वायुसेना को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक
(फाइल फोटो)
  • देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर सात शीर्ष सैन्य अधिकारियों को सर्वोच्च युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा
  • यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा
  • भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर में उनके विशिष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया जा रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 7 अफसरों को सम्मानित किया जाएगा और यह पहली बार है जब वायुसेना को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा. इसी वजह से 79वां स्वतंत्रता दिवस अपने आप में इतिहास रचने जा रहा है. दरअसल, हमारी सेनाओं को ऑपरेशन सिंदूर के लिए ये सम्मान दिया जा रहा है. 

सात शीर्ष सैन्य अधिकारियों को सर्वोच्च सम्मान

  • भारतीय वायुसेना के लिए पहला 'सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक'
  • भारतीय वायुसेना का पहला सर्वोच्च युद्धकालीन सेवा पदक
  • 4 शीर्ष वायुसेना अधिकारियों को अलंकृत किया जाएगा
  • 2 सेना अधिकारी और 1 नौसेना अधिकारी भी

बता दें कि सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक (परम युद्ध सेवा पदक) भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा सम्मान है. यह युद्ध, संघर्ष या शत्रुता में सर्वोच्च विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है. यह पुरस्कार युद्धकालीन परम विशिष्ट सेवा पदक के समकक्ष है.

क्या है ऑपरेशन सिंदूर 

दरअसल, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी थी. यह हत्या सरेआम की गई थी और लोगों से उनकी जाति पूछकर की गई थी. इसके बाद 7 मई 2025 को भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया गया था. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति का योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 से अधिक आतंकी कैंपों को निशाना बनाते हुए वहां टारगेटेड स्ट्राइक की थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
79th Independence Day India, Best War Service Medal, Indian Air Force Award, Operation Sindhur, Military Honors India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com