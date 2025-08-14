ऑपरेशन सिंदूर के जांबाज होंगे सम्मानित, देखें पाकिस्तान को धूल चटाने वाले वीरों की लिस्ट

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरी तरह ऑपरेशन सिन्दूर के नाम रहने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले वायुसेना के 9 जांबाजों को वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा. साथ ही 7 जवानों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक दिया जाएगा.

पहली बार वायुसेना को मिल रहा 'सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक'

ये पहली बार है जब वायुसेना को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जा रहा है. साथ ही भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की संख्या दूसरे अधिकारियों से ज्यादा है. इससे पता चलता है कि हमारी वायु सेना ने अपने शौर्य के दम पर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों से बदला लिया.

9 जांबाजों को मिलेगा वीर चक्र

ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत को दिखाने वाले लड़ाकू पायलटों सहित नौ भारतीय वायु सेना अधिकारियों को वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो युद्धकालीन वीरता का तीसरा सर्वोच्च पदक है.

ऑपरेशन सिन्दूर के लिए इन 7 जवानों को मिलेगा सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक

1. लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, उत्तरी कमान

2. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, महानिदेशक सैन्य अभियान

3. वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह (सेवानिवृत्त) - पश्चिमी नौसेना कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ

4. एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी, वायु सेना उप प्रमुख

5. एयर मार्शल नागेश कपूर - दक्षिणी वायु कमान के एओसी-इन-चीफ

6. एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा - पश्चिमी वायु कमान के एओसी-इन-चीफ

7. एयर मार्शल एके भारती - डीजीएओ

26 officers and airmen of the Indian Air Force awarded the Vayu Sena Medal (Gallantry), including fighter pilots who took part in missions to hit targets inside Pakistan and officers and men operating the S-400 and other air defence systems which foiled all attacks planned by… pic.twitter.com/HuRgdcVlHO — ANI (@ANI) August 14, 2025

