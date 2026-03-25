‘भारत में LPG की समस्या नहीं, LOP की समस्या’, राहुल गांधी पर प्रह्लाद जोशी का वार

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने NDTV के इंडिया सस्टेनेबिलिटी मिशन 2.0 में कहा कि देश में LPG नहीं बल्कि LOP (लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी) की समस्या है. इस खास मौके पर प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसकी भी एक वजह है. LOP एक समस्या इसलिए है क्योंकि ईरान-इजरपायल युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने देश में बोलना शुरू कर दिया था कि पेट्रोल-डीजल खत्म हो जाएगा. और हमारे पास एलपीजी नहीं है. जबकि आज के दिन हमारे यहां पेट्रोल-डीजल की कोई दिक्कत ही नहीं है. जबकि हमारे पड़ोसी देशों में इसकी काफी दिक्कत है. मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि कच्चे तेल के लिए देश के पास जो पहले सोर्स थे वो अब 27 से बढ़कर 40 हो गए हैं. ये बात अलग है कि एलपीजी के सोर्स हमारे पास कम है. लेकिन इसके बावजूद भी हमने सप्लाई चेन परफेक्ट रखा है. ये सब होते ही हुए भी डर फैलाना कहीं से सही है क्या? राहुल गांधी मोदी सरकार का विरोध करते हुए भारत का ही विरोध करने लगे हैं.

प्रह्लाद जोशी ने आगे कहा कि आज वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान वो देश है जहां आज सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी हैं. आज कांग्रेस का बयान पाकिस्तान की तरह ही हो गया है. राहुल गांधी विदेश नीति की बात करते हैं क्या विदेश नीति के बारे में हमें राहुल गांधी से सीखने की जरूरत है? वो कुछ भी बात करते हैं.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष को अफ़वाहें नहीं फैलानी चाहिए. अगर आप हमारे पड़ोसी देशों को देखें, तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं भारत में एक भी पेट्रोल पंप सूखा नहीं पड़ा है.पेट्रोल, डीज़ल और PNG की कोई कमी नहीं है. LPG से जुड़ी कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं, और इसीलिए कुछ कदम उठाए गए हैं.हम 'सन पावर' (Sun power) में विश्वास रखते हैं, जबकि वे 'पुत्र शक्ति' (Son power) में.

आपको बता दें कि सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच बुधवार को ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई. इस बैठक में सरकार ने पश्चिम एशिया के हालात और सरकार की तैयारियों के बारे में विस्तार से बात रखी. इस मीटिंग में टीएमसी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के सांसद शामिल हुए. मीटिंग लगभग दो घंटे तक चली. बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि विपक्ष के जो भी सवाल थे और जितने भी भ्रम थे, उन सभी को सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया है.

उन्होंने बताया कि कई सदस्य होर्मुज के रास्ते गैस और पेट्रोलियम की आपूर्ति से जुड़ी जानकारी जानना चाहते थे और वे सभी इस बात से संतुष्ट थे कि भारत ने पहले ही 4 जहाज सुरक्षित कर लिए हैं.रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए. उन्होंने कहा कि बैठक के आखिर में विपक्ष के सभी साथियों ने कहा कि संकट की इस घड़ी में, सरकार जो भी फैसला लेगी, मौजूदा हालात के हिसाब से जो भी कदम उठाएगी, सभी उसका एकजुट होकर समर्थन करेंगे.

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