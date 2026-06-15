जेवर एयरपोर्ट पर उतरी पहली फ्लाइट, पानी की बौछारों से दी गई सलामी, देखें VIDEO

- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू.
- सोमवार 15 जून 2026 को लखनऊ से नोएडा पहुंची इंडिगो की पहली फ्लाइट.
- वाटर कैनन सैल्यूट देकर किया गया फ्लाइट का स्वागत.
नोएडा: जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू हो गया है. सोमवार 15 जनू 2026 की सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की पहली शेड्यूल फ्लाइट 6E-2278 यहां पहुंची. यह प्लाइट जेवर एयरपोर्ट से अपनी यात्रा जारी रखते हुए बेंगलुरु जाएगी और वहां सुबह 11:05 बजे उतरेगी. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने पर पानी की बौछारों कर फ्लाइट को सलामी दी गई, जिसका वीडियो सामने आया है. सबसे पहले देखिए वीडियो...
#WATCH उत्तर प्रदेश | जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। यहाँ लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिगो की पहली शेड्यूल्ड फ़्लाइट 6E-2278 पहुँची।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 15, 2026
यह फ़्लाइट अपनी यात्रा जारी रखते हुए बेंगलुरु जाएगी और वहाँ सुबह 11:05 बजे… pic.twitter.com/5ZtiR05pgP
पहली में किसने फ्लाइट किया सफर ?
लखनऊ से आई पहली फ्लाइट में विमानन मंत्रालय, DGCA और एयरपोर्ट ऑपरेटर के कुछ शीर्ष अधिकारियों के साथ दिल्ली-NCR, गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी और आम यात्रियों ने सफर किया.
75 कारोबारी, जेवर के 170 किसान, पानी की बौछारों से सलामी... नोएडा एयरपोर्ट पहुंची पहली फ्लाइट, जानें डिटेल
नोएडा एयरपोर्ट से पहले दिन कितनी फ्लाइट?
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले दिन पहले दिन 6-7 फ्लाइट उड़ान भरेगीं. लखनऊ से नोएडा की फ्लाइट 7:05 बजे टेक ऑफ के बाद 8:05 बजे जेवर एयरपोर्ट पर उतरी. फिर हैदराबाद-नोएडा (06-8:35), नोएडा-अमृतसर ( 10:10-11:20), नोएडा- बेंगलुरु (8:35-11:05), अमृतसर-नोएडा (12:15-1:20), बेंगलुरु -नोएडा (15:45-18:20), नोएडा-हैदराबाद (14:50-16:50) और आखिरी फ्लाइट दिन की नोएडा-लखनऊ शाम को (18:55-20:00) होगी.
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