मैं मराठी नहीं बोलूंगा... मुंबई से सटे पनवेल की एक सोसायटी में मराठी भाषा को लेकर हुआ विवाद

विजय ने साफ किया कि वे मराठी भाषा के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने कहा “मुझे मराठी से प्यार है, लेकिन किसी भी भाषा को जबरन सीखने या बोलने के लिए बाध्य किया जाना गलत है."

" मुझे मैसेज और व्हाट्सऐप के जरिए परेशान किया जा रहा है”
  • पनवेल की गोदरेज सिटी सोसायटी में मराठी भाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया.
  • विवाद के दौरान विजय चांडेल ने मराठी भाषा से प्यार जताया लेकिन जबरन भाषा सीखने को गलत बताया.
  • महिला से मराठी भाषा को लेकर विवाद का वीडियो विजय की पत्नी होमैरा ने रिकॉर्ड किया और पुलिस में शिकायत की गई
मुंबई:

मुंबई से सटे पनवेल इलाके की गोदरेज सिटी सोसायटी में मराठी भाषा को लेकर हुए विवाद का एक मामला सामने आया है. यहां रहने वाले विजय चांडेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में विजय कहते नजर आ रहे हैं कि वे भारतीय हैं और हिंदी ही बोलेंगे. मेरे को जबरन मराठी बोलने या सीखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. विजय चांडेल, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं उन्होंने बताया कि यह विवाद सोसायटी में गणेश उत्सव मनाने को लेकर शुरू हुआ. उन्होंने कहा कि सोसायटी में कुछ लोग इस आयोजन के खिलाफ थे. लेकिन हमने गणपति स्थापना का निर्णय लिया. इसी बात पर विवाद बढ़ गया और धीरे-धीरे भाषा का मुद्दा खड़ा कर दिया गया.

पुलिस में की शिकायत

विजय ने साफ किया कि वे मराठी भाषा के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने कहा “मुझे मराठी से प्यार है, लेकिन किसी भी भाषा को जबरन सीखने या बोलने के लिए बाध्य किया जाना गलत है." महिला से मराठी भाषा को लेकर हुए उनके विवाद का वीडियो उनकी पत्नी होमैरा ने रिकॉर्ड किया. उन्होंने बताया कि हमने इसकी शिकायत पुलिस थाने में की थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने माफी भी मांगी. लेकिन अब भी मुझे मैसेज और व्हाट्सऐप के जरिए परेशान किया जा रहा है.”

उन्होंने आगे कहा कि उनका और उनकी पत्नी का परिवार देश सेवा से जुड़ा रहा है. “हम दोनों के पिता डिफेंस में रहे हैं. हमें किसी भी भाषा से समस्या नहीं है, लेकिन असल मुद्दा क्या है, यह समझना जरूरी है.”

